Ο Τραμπ παγώνει προσωρινά το «Project Freedom» – Μιλάει για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν

Η επιχείρηση συνοδείας πλοίων στο Ορμούζ «παγώνει» προσωρινά, ενώ συνεχίζεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός.

  • Η στρατιωτική επιχείρηση «Project Freedom» για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ τίθεται προσωρινά σε παύση.
  • Η παύση αποφασίστηκε λόγω αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω προόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
  • Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε πλήρη ισχύ.
  • Η προσωρινή παύση στο «Project Freedom» στοχεύει στο να διαπιστωθεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί τελική συμφωνία με την Τεχεράνη.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Project Freedom», που αφορά τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, τίθεται σε προσωρινή παύση, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, αλλά και λόγω «σημαντικής προόδου» προς μια «τελική συμφωνία» με την Τεχεράνη.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Σε μήνυμά στο truth social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε:

«Μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, τη μεγάλη στρατιωτική επιτυχία που έχουμε σημειώσει κατά τη διάρκεια της εκστρατείας κατά του Ιράν, καθώς και το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους της Τεχεράνης, συμφωνήσαμε από κοινού ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom (η διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ) θα παγώσει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί.»

