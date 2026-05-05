Τραμπ: Το Ιράν γνωρίζει τι να μην κάνει - Δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς ανθρώπους να έχουν πυρηνικά

Το Ιράν «ήταν δύο εβδομάδες μακριά από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο» και αν είχε πετύχει, «ίσως να μην ήμασταν όλοι εδώ τώρα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο.

«Η Μέση Ανατολή θα είχε εξαφανιστεί, το Ισραήλ θα είχε εξαφανιστεί», συνέχισε. «Και θα είχαν στραφεί πρώτα στην Ευρώπη και μετά σε εμάς. Επειδή είναι άρρωστοι άνθρωποι».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και, όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να θεωρηθεί παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας, απάντησε: «Ξέρουν τι δεν πρέπει να κάνουν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν «αψιμαχία» επειδή οι Ιρανοί «δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία και το ξέρουν. Μου το λένε ακόμα και όταν τους μιλάμε».

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε σε μια ομάδα παιδιών: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Μπορεί να είστε πολύ μικροί για αυτό, αλλά πιθανότατα καταλαβαίνετε περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια ομάδα τρελών να έχουν πυρηνικά όπλα».

Axios: «Ο Τραμπ θα μπορούσε να δώσει εντολή για επανέναρξη του πολέμου αυτή την εβδομάδα»

Ορισμένοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει την επανέναρξη του πολέμου αυτή την εβδομάδα εάν συνεχιστεί το διπλωματικό αδιέξοδο με την Τεχεράνη, αναφέρει το Axios.