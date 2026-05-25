Κρήτη: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που η μητέρα της 3χρονης αναζητεί ταξί

Snapshot Το 3χρονο παιδί νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με σοβαρά τραύματα από κακοποίηση, ενώ οι γονείς του έχουν συλληφθεί.

Η μητέρα του παιδιού αναζητούσε ταξί πριν τη μεταφορά στο νοσοκομείο, όπως αποδεικνύεται από βίντεο

ντοκουμέντο.

Οι αρχές ερευνούν επίσης τους θανάτους δύο βρεφών της ίδιας οικογένειας που συνέβησαν στο παρελθόν.

Η οικογένεια διέμενε σε αποθήκη θερμοκηπίου και όχι σε κανονική κατοικία, με τη μητέρα να δίνει ψευδή στοιχεία για τη διαμονή τους.

Οι γονείς οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, με τη μητέρα να δικάζεται στο αυτόφωρο και τον πατέρα να αναμένεται να απολογηθεί. Snapshot powered by AI

Νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού που υπέστη κακοποίηση στην Κρήτη. Τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση είναι αμείλικτα, την ώρα που το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμάτωμα στο κεφάλι και μώλωπες σε όλο το σώμα και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση και η άμεση μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε η εκπομπή «Live News», στις 21 Μαΐου, μόλις λίγα λεπτά πριν μεταφέρει την τραυματισμένη κόρη της στο νοσοκομείο, η μητέρα καταγράφηκε από κάμερα μίνι μάρκετ.

«Ήμουνα εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω, εκεί στο μαγαζί και λέω πάρε ταξί. Δεν ξέρω αν έχει αναστάτωση και τέτοια πράγματα. Μένουνε σε κάποια θερμοκήπια. Η παιδική χαρά είναι πάρα πολύ μακριά στο χωριό μέσα. Αποκλείεται να πήγαιναν τα παιδιά της στην παιδική χαρά», ανέφερε μάρτυρας.

Η γυναίκα έφυγε και όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, την είδαν να κρύβεται σε ένα στενό. Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίμενε έξω, στον κεντρικό δρόμο, προκειμένου να έρθει το ταξί και να τους πάει στο νοσοκομείο Χανίων.

Το παιδί αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε η κακοποίησή του και οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του φερόμενου ως πατέρα του παιδιού.

Στο μικροσκόπιο των αρχών οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών

Η υπόθεση, ωστόσο, έχει πάρει δραματική τροπή, καθώς οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους θανάτους άλλων δύο βρεφών της ίδιας οικογένειας οι οποίοι σημειώθηκαν στο παρελθόν. Η μητέρα φέρεται να είπε πως τα παιδιά της πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για να βγάλουν το προς το ζην και να επιβιώσουν, εργάζονταν σε αγροτικές εργασίες πολύ κοντά στο πρώτο θερμοκήπιο, όπου και διέμεναν. Ζητούσαν συνεχώς βοήθεια από διπλανά και γειτονικά χωριά και όλοι γνώριζαν για την κατάστασή τους.

Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας. Στην πραγματικότητα, η ίδια και τα παιδιά της έμεναν σε αποθήκη που τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης θερμοκηπίου.

«Εγώ φυσικά παραχώρησα εδώ μια αποθήκη. Εδώ ήταν μια αποθήκη ενός θερμοκηπίου για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει κάτι αυτά. Εδώ είναι αποθήκη θερμοκηπίου, δεν είναι σπίτι. Απλώς τους έβαλα μέσα για να μην μένουν έξω. Μου είπαν θα βρουν, θα βγάλουν λεφτά, θα βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Ήταν σε ένα πάρκο και με παρακάλεσε εκεί πέρα. Ήρθε εδώ πέρα, της έδωσα και το καρότσι γιατί είχαν ένα μωρό πέντε μηνών, τεσσάρων. Και άλλοι στην περιοχή τους δίνανε ρούχα, παπούτσια, φαγητά, διάφορα. Αυτοί πάνε και έρχονται γενικώς εδώ πέρα», είπε ο ιδιοκτήτης.

Και οι δύο γονείς έχουν συλληφθεί και οδηγήθηκαν τη Δευτέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Σύμφωνα με το creta24.gr, η μητέρα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για να δικαστεί για τις πλημμεληματικές κατηγορίες που τη βαραίνουν, ενώ ο πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Διαβάστε επίσης