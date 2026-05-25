Τα 10 καλύτερα πιάτα με καλαμάρι στον κόσμο - Στην κορυφή η Τουρκία, ψηλά και η Ελλάδα
Τα πιάτα με καλαμάρι έχουν καθιερωθεί ως αγαπημένο στοιχείο σε πολλές κουζίνες του κόσμου
Τα πιάτα με καλαμάρι αποτελούν αγαπημένη επιλογή σε πολλές γαστρονομικές κουλτούρες παγκοσμίως, από τις παραδοσιακές μεσογειακές κουζίνες έως τα ασιατικά street food. Αυτό επιβεβαιώνει και η νέα κατάταξη του Taste Atlas, που συγκέντρωσε τα κορυφαία πιάτα με καλαμάρι διεθνώς. Στην κορυφή βρίσκεται το τουρκικό kalamar tava, με βαθμολογία 4,5/5, ενώ πολύ κοντά ακολουθούν τα ελληνικά τηγανητά καλαμαράκια με 4,4 αστέρια, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της ελληνικής γαστρονομίας.
Η λίστα της δεκάδας περιλαμβάνει πιάτα από διαφορετικές χώρες, όπως Ισπανία, Ιαπωνία, Κίνα και Κροατία, δείχνοντας πόσο ευρέως αγαπημένο είναι το καλαμάρι σε όλο τον κόσμο και πόσες διαφορετικές εκδοχές μπορεί να πάρει μέσα από τις τοπικές κουζίνες.
Τα 10 κορυφαία πιάτα με καλαμάρι
- Kalamar tava (Τουρκία) – 4,5
Παραδοσιακός τουρκικός μεζές με καλαμάρι σε ροδέλες, που πρώτα μαλακώνει σε γάλα και στη συνέχεια περνιέται από ελαφρύ κουρκούτι πριν τηγανιστεί μέχρι να γίνει τραγανό. Συνήθως συνοδεύεται από σάλτσα και λεμόνι.
- Καλαμαράκια τηγανητά (Ελλάδα) – 4,4
Κλασικό ελληνικό πιάτο με καλαμάρι σε ροδέλες και πλοκάμια, αλευρωμένα και τηγανισμένα μέχρι να αποκτήσουν τραγανή, χρυσαφένια κρούστα, συνήθως με λεμόνι.
- Rabas (Ισπανία) – 4,3
Τρυφερά κομμάτια καλαμαριού, παναρισμένα ελαφρά και τηγανισμένα, με πολλές τοπικές παραλλαγές ως προς την κοπή και το πανάρισμα.
- Jiao yan you yu (Κίνα) – 4,3
Καλαμάρι μαγειρεμένο με έντονα αρώματα από σκόρδο, πιπεριές και κρασί, τηγανισμένο σε γρήγορο stir-fry με αλμυρές και πικάντικες νότες.
- Καλαμάρι με αλάτι και πιπέρι (Αυστραλία) – 4,3
Τραγανό πιάτο εμπνευσμένο από την ασιατική κουζίνα, με καλαμάρι σε κουρκούτι αλατοπίπερου, ιδιαίτερα δημοφιλές ως συνοδευτικό σε μπαρ και παμπ.
- Ika nigiri sushi (Ιαπωνία) – 4
Νιγκίρι σούσι με φρέσκο καλαμάρι πάνω σε ρύζι, με χαρακτηριστική απαλή αλλά ελαφρώς μαστιχωτή υφή και συνοδεία σόγιας ή τζίντζερ.
- Jadranske lignje na padelu (Κροατία) – 4
Καλαμάρι της Αδριατικής μαγειρεμένο στο τηγάνι με ελαιόλαδο, σκόρδο, κρασί και πατάτες, σε ένα αρωματικό θαλασσινό πιάτο.
- Ikayaki (Ιαπωνία) – 3,9
Γρήγορα ψημένο καλαμάρι στη σχάρα ή σε σουβλάκι, συχνά με γλυκόξινη σάλτσα σόγιας ή τεριγιάκι, δημοφιλές street food.
- Chipirones en su tinta (Ισπανία) – 3,8
Μικρά καλαμάρια μαγειρεμένα στο μελάνι τους, με βάση από λαχανικά, σκόρδο και λευκό κρασί, με έντονη θαλασσινή γεύση.
- Ika sōmen (Ιαπωνία) – 3,8
Ωμό καλαμάρι κομμένο σε λεπτές λωρίδες σαν ζυμαρικά, σερβιρισμένο ως σασίμι με σόγια, γουασάμπι ή τζίντζερ.