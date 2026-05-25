Τα 10 καλύτερα πιάτα με καλαμάρι στον κόσμο - Στην κορυφή η Τουρκία, ψηλά και η Ελλάδα

Τα πιάτα με καλαμάρι έχουν καθιερωθεί ως αγαπημένο στοιχείο σε πολλές κουζίνες του κόσμου

Τα 10 καλύτερα πιάτα με καλαμάρι στον κόσμο - Στην κορυφή η Τουρκία, ψηλά και η Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το τουρκικό πιάτο kalamar tava κατατάσσεται πρώτο παγκοσμίως βαθμολογία 4,5/5 για τηγανητό καλαμάρι με ελαφρύ κουρκούτι.
  • Τα ελληνικά τηγανητά καλαμαράκια ακολουθούν πολύ κοντά με 4,4 αστέρια, επιβεβαιώνοντας τη δημοφιλία της ελληνικής κουζίνας.
  • Η δεκάδα περιλαμβάνει πιάτα από διάφορες χώρες όπως Ισπανία, Κίνα, Ιαπωνία, Αυστραλία και Κροατία, αναδεικνύοντας την παγκόσμια εκτίμηση για το καλαμάρι.
  • Τα πιάτα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία μαγειρικών τεχνικών, από τηγάνισμα και stir
  • fry μέχρι ωμό σούσι και μαγείρεμα με μελάνι καλαμαριού.
  • Η λίστα του Taste Atlas αποτυπώνει διαφορετικές τοπικές εκδοχές και γεύσεις καλαμαριού, αντανακλώντας τις πολιτισμικές γαστρονομικές παραδόσεις.
Snapshot powered by AI

Τα πιάτα με καλαμάρι αποτελούν αγαπημένη επιλογή σε πολλές γαστρονομικές κουλτούρες παγκοσμίως, από τις παραδοσιακές μεσογειακές κουζίνες έως τα ασιατικά street food. Αυτό επιβεβαιώνει και η νέα κατάταξη του Taste Atlas, που συγκέντρωσε τα κορυφαία πιάτα με καλαμάρι διεθνώς. Στην κορυφή βρίσκεται το τουρκικό kalamar tava, με βαθμολογία 4,5/5, ενώ πολύ κοντά ακολουθούν τα ελληνικά τηγανητά καλαμαράκια με 4,4 αστέρια, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της ελληνικής γαστρονομίας.

Η λίστα της δεκάδας περιλαμβάνει πιάτα από διαφορετικές χώρες, όπως Ισπανία, Ιαπωνία, Κίνα και Κροατία, δείχνοντας πόσο ευρέως αγαπημένο είναι το καλαμάρι σε όλο τον κόσμο και πόσες διαφορετικές εκδοχές μπορεί να πάρει μέσα από τις τοπικές κουζίνες.

Τα 10 κορυφαία πιάτα με καλαμάρι

  1. Kalamar tava (Τουρκία) – 4,5
    Παραδοσιακός τουρκικός μεζές με καλαμάρι σε ροδέλες, που πρώτα μαλακώνει σε γάλα και στη συνέχεια περνιέται από ελαφρύ κουρκούτι πριν τηγανιστεί μέχρι να γίνει τραγανό. Συνήθως συνοδεύεται από σάλτσα και λεμόνι.
  2. Καλαμαράκια τηγανητά (Ελλάδα) – 4,4
    Κλασικό ελληνικό πιάτο με καλαμάρι σε ροδέλες και πλοκάμια, αλευρωμένα και τηγανισμένα μέχρι να αποκτήσουν τραγανή, χρυσαφένια κρούστα, συνήθως με λεμόνι.
  3. Rabas (Ισπανία) – 4,3
    Τρυφερά κομμάτια καλαμαριού, παναρισμένα ελαφρά και τηγανισμένα, με πολλές τοπικές παραλλαγές ως προς την κοπή και το πανάρισμα.
  4. Jiao yan you yu (Κίνα) – 4,3
    Καλαμάρι μαγειρεμένο με έντονα αρώματα από σκόρδο, πιπεριές και κρασί, τηγανισμένο σε γρήγορο stir-fry με αλμυρές και πικάντικες νότες.
  5. Καλαμάρι με αλάτι και πιπέρι (Αυστραλία) – 4,3
    Τραγανό πιάτο εμπνευσμένο από την ασιατική κουζίνα, με καλαμάρι σε κουρκούτι αλατοπίπερου, ιδιαίτερα δημοφιλές ως συνοδευτικό σε μπαρ και παμπ.
  6. Ika nigiri sushi (Ιαπωνία) – 4
    Νιγκίρι σούσι με φρέσκο καλαμάρι πάνω σε ρύζι, με χαρακτηριστική απαλή αλλά ελαφρώς μαστιχωτή υφή και συνοδεία σόγιας ή τζίντζερ.
  7. Jadranske lignje na padelu (Κροατία) – 4
    Καλαμάρι της Αδριατικής μαγειρεμένο στο τηγάνι με ελαιόλαδο, σκόρδο, κρασί και πατάτες, σε ένα αρωματικό θαλασσινό πιάτο.
  8. Ikayaki (Ιαπωνία) – 3,9
    Γρήγορα ψημένο καλαμάρι στη σχάρα ή σε σουβλάκι, συχνά με γλυκόξινη σάλτσα σόγιας ή τεριγιάκι, δημοφιλές street food.
  9. Chipirones en su tinta (Ισπανία) – 3,8
    Μικρά καλαμάρια μαγειρεμένα στο μελάνι τους, με βάση από λαχανικά, σκόρδο και λευκό κρασί, με έντονη θαλασσινή γεύση.
  10. Ika sōmen (Ιαπωνία) – 3,8
    Ωμό καλαμάρι κομμένο σε λεπτές λωρίδες σαν ζυμαρικά, σερβιρισμένο ως σασίμι με σόγια, γουασάμπι ή τζίντζερ.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 27 Μαΐου

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης – Παράταση της επιδότησης για το diesel και τον Ιούνιο

03:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο χαρτιού – Πληροφορίες για νεκρούς και σοβαρά τραυματίες

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιοι θα δουλέψουν του «Αγίου Πνεύματος» – Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

02:58ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Το ΣΑ καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

19:13LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Η αποβολή πριν την γέννηση της Βικτώριας που την τσάκισε - «Έγινε για κάποιον λόγο»

23:42LIFESTYLE

Σε ιδιωτικό νησί που γυρίστηκε ο «James Bond» τελέστηκε ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Jr.

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

22:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Μαξίμου για το νέο κόμμα Τσίπρα: Θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ