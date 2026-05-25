Έμπολα: Εξετάζονται δύο πιθανά κρούσματα στην Ιταλία – Συναγερμός στις αρχές

Snapshot Δήμος στο Κόμο της Ιταλίας έχει τεθεί σε υγειονομική επιφυλακή λόγω δύο ύποπτων κρουσμάτων Έμπολα.

Δύο επιβάτες από την Ουγκάντα με συμπτώματα συμβατά με Έμπολα απομονώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Sacco του Μιλάνου για εξετάσεις.

Οι δύο ασθενείς, εργαζόμενοι στη διεθνή συνεργασία, παρουσιάζουν πυρετό, ναυτία, έμετο και άλλα σοβαρά συμπτώματα.

Η ομάδα των ύποπτων περιλαμβάνει έντεκα άτομα από δύο κοντινούς δήμους, με ένα βρέφος θετικό στην ελονοσία.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον ιό Έμπολα αναμένονται αύριο το απόγευμα. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση υγειονομικής επιφυλακής έχει τεθεί δήμος στο Κόμο της Ιταλίας, αφού οι τοπικές αρχές εφάρμοσαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για ύποπτες περιπτώσεις έμπολα.

Σύμφωνα με τη La Stampa, η υπόθεση ξεκίνησε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, όπου τις πρώτες πρωινές ώρες (γύρω στις 5.50) προσγειώθηκαν δύο επιβάτες από την Ουγκάντα με ενδιάμεση στάση στην Αντίς Αμπέμπα.

Οι δύο παρουσίαζαν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από τον ιό Έμπολα και τέθηκαν αμέσως σε απομόνωση. Η μεταφορά τους στο νοσοκομείο Sacco του Μιλάνου έγινε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Εκεί, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε μια σειρά εξετάσεων για να αποκλειστούν διάφορες μολυσματικές παθήσεις, μεταξύ των οποίων η ελονοσία και ο Έμπολα.

Τα δύο άτομα με συμπτώματα, και οι δύο εργαζόμενοι στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, είναι ένας άνδρας τριάντα ετών με πυρετό, ναυτία και έμετο, και μια γυναίκα τριάντα τριών ετών που παρουσίαζε πυρετό 39 βαθμών, ρίγη, σύγχυση και έμετο.

Ανήκουν σε μια ευρύτερη ομάδα έντεκα ατόμων, που κατανέμονται σε δύο οικογένειες: η μία κατοικεί στο Lurate Caccivio και η άλλη στο γειτονικό δήμο Bulgarograsso. Στην ομάδα περιλαμβάνεται επίσης ένα κοριτσάκι ενός έτους, το οποίο βρέθηκε θετικό στην ελονοσία.

Τα αποτελέσματα των ειδικών εξετάσεων για τον ιό Έμπολα αναμένονται αύριο το απόγευμα, ενώ τα αποτελέσματα που αφορούν τις άλλες ασθένειες αναμένεται να είναι διαθέσιμα σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε επίσης