Κατερίνα Καινούργιου για Γωγώ Μαστροκώστα - Τραϊανό Δέλλα: «Όλο το βράδυ της κράταγε το χέρι»

Η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Δευτέρας μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε πριν από μερικά χρόνια σε ένα κάλεσμα του κοινού τους φίλου, Χάρη Σιανίδη με τη Γωγώ Μαστροκώστα και τον Τραϊανό Δέλλα.

Με αφορμή τη σπαρακτική ανάρτηση που έκανε ο Τραϊανός Δέλλας για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, η Κατερίνα Καινούργιου θυμήθηκε τότε που βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι, και ο πρώην ποδοσφαιριστής-προπονητής δεν άφηνε λεπτό το χέρι της συζύγου του. Η παρουσιάστρια του Alpha έκανε λόγο για ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι, που παρά τα πολλά χρόνια που ήταν μαζί, παρέμεναν το ίδιο αγαπημένοι μέχρι και την τελευταία στιγμή.

«Πάντα έχω να θυμάμαι, όσες φορές τους έβλεπα έξω, ένα πολύ ερωτευμένο και αγαπημένο ζευγάρι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαμε πάει πριν μερικά χρόνια σε ένα κάλεσμα του Χάρη Σιανίδη, που ήταν η τελευταία της εμφάνιση, καθόμασταν σε ένα μεγάλο στρογγυλό τραπέζι, και καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς της κράταγε και της χαϊδευε το χέρι.

Δεν της άφησε το χέρι λεπτό. Και έλεγα, “κοίτα ρε παιδί μου, τόσα χρόνια, πόση αγάπη, πόσος έρωτας. Τέτοια αφοσίωση…”. Και μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο έρωτα, με θυσίες. Δεν υπάρχουν λόγια. Θα πρέπει όμως να είναι πολύ δυνατός, γιατί υπάρχει και ένα κορίτσι, το οποίο απ’ ότι κατάλαβα θα πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένο, αναφέρομαι στην κόρη τους, τη Βικτώρια» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

