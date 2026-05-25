Κατερίνα Καινούργιου για Γωγώ Μαστροκώστα - Τραϊανό Δέλλα: «Όλο το βράδυ της κράταγε το χέρι»

Η παρουσιάστρια περιέγραψε το ζευγάρι ως πολύ ερωτευμένο και αγαπημένο, παρά τα πολλά χρόνια που ήταν μαζί

Κατερίνα Καινούργιου για Γωγώ Μαστροκώστα - Τραϊανό Δέλλα: «Όλο το βράδυ της κράταγε το χέρι»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τη Γωγώ Μαστροκώστα και τον Τραϊανό Δέλλα σε κάλεσμα του φίλου τους Χάρη Σιανίδη πριν μερικά χρόνια.
  • Ο Τραϊανός Δέλλας δεν άφηνε το χέρι της Γωγώς Μαστροκώστα καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, δείχνοντας την αφοσίωση και τον έρωτά του.
  • Η Κατερίνα τόνισε τη δύναμη του έρωτα και της αφοσίωσης τους, επισημαίνοντας και τη συνειδητότητα της κόρης τους, Βικτώριας.
Snapshot powered by AI

Η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Δευτέρας μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε πριν από μερικά χρόνια σε ένα κάλεσμα του κοινού τους φίλου, Χάρη Σιανίδη με τη Γωγώ Μαστροκώστα και τον Τραϊανό Δέλλα.

Με αφορμή τη σπαρακτική ανάρτηση που έκανε ο Τραϊανός Δέλλας για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, η Κατερίνα Καινούργιου θυμήθηκε τότε που βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι, και ο πρώην ποδοσφαιριστής-προπονητής δεν άφηνε λεπτό το χέρι της συζύγου του. Η παρουσιάστρια του Alpha έκανε λόγο για ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι, που παρά τα πολλά χρόνια που ήταν μαζί, παρέμεναν το ίδιο αγαπημένοι μέχρι και την τελευταία στιγμή.

«Πάντα έχω να θυμάμαι, όσες φορές τους έβλεπα έξω, ένα πολύ ερωτευμένο και αγαπημένο ζευγάρι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαμε πάει πριν μερικά χρόνια σε ένα κάλεσμα του Χάρη Σιανίδη, που ήταν η τελευταία της εμφάνιση, καθόμασταν σε ένα μεγάλο στρογγυλό τραπέζι, και καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς της κράταγε και της χαϊδευε το χέρι.

Δεν της άφησε το χέρι λεπτό. Και έλεγα, “κοίτα ρε παιδί μου, τόσα χρόνια, πόση αγάπη, πόσος έρωτας. Τέτοια αφοσίωση…”. Και μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο έρωτα, με θυσίες. Δεν υπάρχουν λόγια. Θα πρέπει όμως να είναι πολύ δυνατός, γιατί υπάρχει και ένα κορίτσι, το οποίο απ’ ότι κατάλαβα θα πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένο, αναφέρομαι στην κόρη τους, τη Βικτώρια» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός - Η επιθυμία της οικογένειάς της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ