Γωγώ Μαστροκώστα: Η παράκληση της κόρης της προς τους δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο

Η Βικτώρια Δέλλα μίλησε έξω από το νοσοκομείο λίγες ώρες μετά τον θάνατο της μητέρας της

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γωγώ Μαστροκώστα: Η παράκληση της κόρης της προς τους δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα απεβίωσε μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.
  • Η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, ζήτησε προσοχή στον τρόπο παρουσίασης της υγείας της μητέρας της για να αποφευχθούν λανθασμένες εντυπώσεις και φόβοι.
  • Η Βικτώρια τόνισε ότι δεν πρέπει να συνδέεται η περιπέτεια υγείας της μητέρας της κατά την εγκυμοσύνη με την ασθένειά της τα τελευταία χρόνια.
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα κράτησε χαμηλό προφίλ και προτίμησε να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειάς της.
  • Ο σύζυγος της, Τραϊανός Δέλλας, στάθηκε στο πλευρό της καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας της.
Snapshot powered by AI

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο, σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, με την κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, να γνωστοποιεί την απώλεια μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση.

Η γνωστή παρουσιάστρια έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολυετή και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό της μέχρι το τέλος την οικογένειά της.

Η συγκινητική στάση της κόρης της

Tο πρωί της Δευτέρας (25/05), η 18χρονη κόρη της βρέθηκε έξω από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλευόταν η μητέρα της το τελευταίο διάστημα. H ίδια θέλησε να απευθυνθεί στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο.

Παρά τη δύσκολη στιγμή που βιώνει, ζήτησε να υπάρξει προσοχή στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η υπόθεση της υγείας της μητέρας της, ώστε να μη δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις ή φόβοι στον κόσμο.

Ένα μήνυμα προς τις γυναίκες

Όπως μεταφέρθηκε μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», η Βικτώρια Δέλλα δεν επιθυμεί να γίνει σύνδεση ανάμεσα στην περιπέτεια υγείας που είχε περάσει η μητέρα της κατά την εγκυμοσύνη της και στη δύσκολη κατάσταση των τελευταίων χρόνων.

Η ίδια φέρεται να εξέφρασε την αγωνία της μήπως δημιουργηθούν φοβίες ή απογοήτευση σε γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, τονίζοντας πως δεν πρέπει να βγουν βιαστικά συμπεράσματα.

Η ανάρτηση της κόρης της

Η Βικτώρια Δέλλα σε μια συγκλονιστική ανάρτησή της στο instagram έγραψε:

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει».

https://www.instagram.com/p/DYvOkkxot4J/

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε επιλέξει εδώ και χρόνια να κρατά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, προτίμησε να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της, έχοντας στο πλευρό της τους δικούς της ανθρώπους και ιδιαίτερα τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα που στάθηκε δίπλα της σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 27 Μαΐου

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης – Παράταση της επιδότησης για το diesel και τον Ιούνιο

03:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο χαρτιού – Πληροφορίες για νεκρούς και σοβαρά τραυματίες

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιοι θα δουλέψουν του «Αγίου Πνεύματος» – Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

02:58ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Το ΣΑ καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

19:13LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Η αποβολή πριν την γέννηση της Βικτώριας που την τσάκισε - «Έγινε για κάποιον λόγο»

23:42LIFESTYLE

Σε ιδιωτικό νησί που γυρίστηκε ο «James Bond» τελέστηκε ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Jr.

21:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τουμασάτου και Χειλάκης παρουσίασαν την εκδήλωση για το νέο κόμμα

22:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Μαξίμου για το νέο κόμμα Τσίπρα: Θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω

23:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Έτσι προέκυψε το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ