Γωγώ Μαστροκώστα: Η παράκληση της κόρης της προς τους δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο

Snapshot Η Γωγώ Μαστροκώστα απεβίωσε μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, ζήτησε προσοχή στον τρόπο παρουσίασης της υγείας της μητέρας της για να αποφευχθούν λανθασμένες εντυπώσεις και φόβοι.

Η Βικτώρια τόνισε ότι δεν πρέπει να συνδέεται η περιπέτεια υγείας της μητέρας της κατά την εγκυμοσύνη με την ασθένειά της τα τελευταία χρόνια.

Η Γωγώ Μαστροκώστα κράτησε χαμηλό προφίλ και προτίμησε να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειάς της.

Ο σύζυγος της, Τραϊανός Δέλλας, στάθηκε στο πλευρό της καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας της. Snapshot powered by AI

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο, σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, με την κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, να γνωστοποιεί την απώλεια μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση.

Η γνωστή παρουσιάστρια έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολυετή και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό της μέχρι το τέλος την οικογένειά της.

Η συγκινητική στάση της κόρης της

Tο πρωί της Δευτέρας (25/05), η 18χρονη κόρη της βρέθηκε έξω από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλευόταν η μητέρα της το τελευταίο διάστημα. H ίδια θέλησε να απευθυνθεί στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο.

Παρά τη δύσκολη στιγμή που βιώνει, ζήτησε να υπάρξει προσοχή στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η υπόθεση της υγείας της μητέρας της, ώστε να μη δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις ή φόβοι στον κόσμο.

Ένα μήνυμα προς τις γυναίκες

Όπως μεταφέρθηκε μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», η Βικτώρια Δέλλα δεν επιθυμεί να γίνει σύνδεση ανάμεσα στην περιπέτεια υγείας που είχε περάσει η μητέρα της κατά την εγκυμοσύνη της και στη δύσκολη κατάσταση των τελευταίων χρόνων.

Η ίδια φέρεται να εξέφρασε την αγωνία της μήπως δημιουργηθούν φοβίες ή απογοήτευση σε γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, τονίζοντας πως δεν πρέπει να βγουν βιαστικά συμπεράσματα.

Η ανάρτηση της κόρης της

Η Βικτώρια Δέλλα σε μια συγκλονιστική ανάρτησή της στο instagram έγραψε:

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.



Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.



Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.



Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει».

https://www.instagram.com/p/DYvOkkxot4J/

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε επιλέξει εδώ και χρόνια να κρατά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, προτίμησε να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της, έχοντας στο πλευρό της τους δικούς της ανθρώπους και ιδιαίτερα τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα που στάθηκε δίπλα της σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας της.

Διαβάστε επίσης