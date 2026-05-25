Πακιστάν: 17 νεκροί και 10 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο

Tουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 10 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στο Πακιστάν, σύμφωνα με τις αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα λεωφορείο που ταξίδευε από την περιοχή Σουάτ προς την Πεσαβάρ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, υπέστη μηχανική βλάβη και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου.

Οι επιβάτες χρειάστηκε να περιμένουν στον δρόμο για την διόρθωση της βλάβης. Ένα φορτηγό όμως εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω στο πλήθος. «Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν», δήλωσε στο AFP ο Μπιλάλ Αχμάντ Φαϊζί, αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης, προσθέτοντας ότι τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Μουχάμαντ Άλι, γιατρός σε τοπικό νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί τα θύματα, επιβεβαίωσε επίσης τον αριθμό των νεκρών.

Πολλοί από τους επιβάτες επέστρεφαν στα σπίτια τους ενόψει του Ιντ, μιας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές στο μουσουλμανικό ημερολόγιο.