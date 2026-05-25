Θεσσαλονίκη: Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό - Ουρές επιβατών

Snapshot Η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης περιορίζεται σε μία γραμμή, προκαλώντας καθυστερήσεις.

Ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» είναι προσωρινά κλειστός λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σχηματίζονται ουρές αναμονής σε πολλές αποβάθρες εξαιτίας της μειωμένης συχνότητας δρομολογίων.

Η κυκλοφορία μεταξύ των σταθμών «Δημοκρατίας» και «Συντριβάνι» γίνεται μόνο μέσω της Τροχιάς 1.

Οι επιβάτες καλούνται να μετεπιβιβαστούν στο σταθμό «Συντριβάνι» για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους.

Προβλήματα καταγράφονται στην διεξαγωγή των δρομολογίων του μετρό Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα στο κέντρο της πόλης η κίνηση των συρμών διεξάγεται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη μία γραμμή, γεγονός που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στις αφίξεις.

Σύμφωνα με το thestival, αυτή η εξέλιξη έχει οδηγήσει στον σχηματισμό ουρών αναμονής σε αρκετές αποβάθρες. Παράλληλα, ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας εξαιτίας του τεχνικού ζητήματος.

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του δικτύου, η παροχή των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται ως υποβαθμισμένη, με τη σχετική ανακοίνωση να επισημαίνει τα παρακάτω:

«Από το σταθμό «Δημοκρατίας» έως το σταθμό «Συντριβάνι» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Συντριβάνι». Ο Σταθμός “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός” παραμένει προσωρινά κλειστός».

