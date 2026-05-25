Θεσσαλονίκη: Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό - Ουρές επιβατών
Στην επίσημη σελίδα του μετρό Θεσσαλονίκης η λειτουργία του μέσου αναφέρεται ως υποβαθμισμένη
Snapshot
- Η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης περιορίζεται σε μία γραμμή, προκαλώντας καθυστερήσεις.
- Ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» είναι προσωρινά κλειστός λόγω τεχνικού προβλήματος.
- Σχηματίζονται ουρές αναμονής σε πολλές αποβάθρες εξαιτίας της μειωμένης συχνότητας δρομολογίων.
- Η κυκλοφορία μεταξύ των σταθμών «Δημοκρατίας» και «Συντριβάνι» γίνεται μόνο μέσω της Τροχιάς 1.
- Οι επιβάτες καλούνται να μετεπιβιβαστούν στο σταθμό «Συντριβάνι» για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους.
Προβλήματα καταγράφονται στην διεξαγωγή των δρομολογίων του μετρό Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα στο κέντρο της πόλης η κίνηση των συρμών διεξάγεται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη μία γραμμή, γεγονός που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στις αφίξεις.
Σύμφωνα με το thestival, αυτή η εξέλιξη έχει οδηγήσει στον σχηματισμό ουρών αναμονής σε αρκετές αποβάθρες. Παράλληλα, ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας εξαιτίας του τεχνικού ζητήματος.
Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του δικτύου, η παροχή των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται ως υποβαθμισμένη, με τη σχετική ανακοίνωση να επισημαίνει τα παρακάτω:
«Από το σταθμό «Δημοκρατίας» έως το σταθμό «Συντριβάνι» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Συντριβάνι». Ο Σταθμός “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός” παραμένει προσωρινά κλειστός».