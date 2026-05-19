Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από τις δοκιμαστικές διαδρομές στην επέκταση της Καλαμαριάς

Κατά τις δοκιμές εντοπίστηκαν σφάλματα στις ηχητικές ανακοινώσεις των σταθμών, που θα διορθωθούν πριν την έναρξη λειτουργίας.

Βίντεο από τις πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Στο υλικό καταγράφεται η διαδρομή από τον σταθμό Καλαμαριάς προς τον σταθμό Αρετσούς, με το βίντεο να αποτυπώνει και μια πιο χαλαρή στιγμή κατά τη διάρκεια των δοκιμών, καθώς τόσο ο υπουργός όσο και οι υπόλοιποι επιβάτες φαίνεται να διασκεδάζουν με τις ηχητικές ανακοινώσεις του συστήματος, το οποίο αναφέρει τον σταθμό ως «Καλα…μαρία». Αντίστοιχο περιστατικό παρατηρείται και στην επόμενη στάση, την «Άρετσου», στοιχείο που όπως επισημαίνεται θα διορθωθεί πριν την έναρξη της κανονικής λειτουργίας.

Η επέκταση της γραμμής του μετρό καλύπτει περίπου 5 χιλιόμετρα και εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 85.000 επιβάτες, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά περίπου 10.500 οχήματα ημερησίως. Ο χρόνος διαδρομής από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας έως το κέντρο της πόλης αναμένεται να διαρκεί περίπου 15 λεπτά.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η επέκταση αναμένεται να παραδοθεί έως τα τέλη Ιουλίου. Νωρίτερα, προς τα τέλη Μαΐου, προβλέπεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας στη βασική γραμμή για περίπου 15 ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι τελικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες και να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση ασφάλειας των συστημάτων.