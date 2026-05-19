Θεμιστοκλέους: Θετική αξιολόγηση από τους ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία

Snapshot Υπάρχει θετική ανταπόκριση στην προκήρυξη 1.131 θέσεων ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ

Ο μέσος χρόνος αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών μειώθηκε από 9 σε 4,5 ώρες

Οι χρόνοι αναμονής για χειρουργεία μειώθηκαν σημαντικά, με τα περισσότερα περιστατικά να χειρουργούνται εντός 6 μηνών, ενώ το 2025 έγιναν 50.000 περισσότερα χειρουργεία από το 2024

Το 75% των ασθενών αξιολογεί θετικά τη νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία, με τις αρνητικές αξιολογήσεις να βοηθούν στον εντοπισμό προβλημάτων

Δεν υπάρχει ανησυχία για τον χανταϊό και τον έμπολα, καθώς οι ιοί αυτοί δεν εξαπλώνονται εύκολα και οι σχετικές περιπτώσεις παρακολουθούνται στενά. Snapshot powered by AI

Θετικά εξελίσσεται η διαδικασία της προκήρυξης για την κάλυψη 1.131 θέσεων ιατρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, στο «ACTION 24», την Τρίτη (19/05/2026).

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στις πρώτες ημέρες, ωστόσο μέχρι στιγμής υπάρχει πολύ καλή ανταπόκριση, είπε ο κ. Θεμιστοκλέους. Μάλιστα, σημείωσε ότι «υπάρχουν θέσεις στις οποίες καταγράφονται ήδη 8, 9 και 10 υποψήφιοι, γεγονός που δείχνει ότι το ΕΣΥ ξαναπροσελκύει κόσμο και ξαναπροσελκύει τους νέους». Ο υφυπουργός Υγείας χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη προκήρυξη ως «μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις των τελευταίων ετών», διευκρινίζοντας ότι αφορά, κυρίως, νοσοκομεία, αλλά περιλαμβάνει και θέσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Όπως υπογράμμισε, «έχουν προκηρυχθεί όλες οι διαθέσιμες θέσεις, με στόχο να καλυφθεί η συντριπτική πλειοψηφία των αναγκών».

Ο υφυπουργός παρουσίασε επίσης τις βασικές παρεμβάσεις για τη μείωση των αναμονών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και τα χειρουργεία, αλλά και τη δημιουργία νέων δομών για τον αυτισμό και τη νόσο Αλτσχάιμερ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη θετική εικόνα από την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ίδιους τους ασθενείς.

«Πριν από περίπου έναν χρόνο, ο μέσος χρόνος αναμονής ήταν περίπου 9 ώρες. Σήμερα, ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί στις 4,5 ώρες», ανέφερε ο υφυπουργός. Αναφορικά με τα χειρουργεία και τη μείωση των χρόνων αναμονής, σημείωσε ότι «πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά προγράμματα που είχε το ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια. Πριν από δύο χρόνια υπήρχαν αναμονές που ξεπερνούσαν τα 3 και 4 χρόνια, ενώ σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών βρίσκεται κάτω από τους 6 μήνες». Ο υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι «το πρόγραμμα ολοκληρώνεται και επιτυγχάνει τον στόχο του, ενώ απομένουν πολύ λίγα ακόμη για να διορθωθούν τους επόμενους 3 μήνες». Όπως εξήγησε, η πρόοδος επιτεύχθηκε με αύξηση των πρωινών χειρουργείων, με δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία και με δωρεάν χειρουργεία στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν 50.000 περισσότερα χειρουργεία σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που απέδωσε, μεταξύ άλλων, στην πρόσληψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτών.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των δημόσιων νοσοκομείων από τους ασθενείς, τόνισε ότι «η αξιολόγηση είναι θετική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 75% των ασθενών χαρακτηρίζει τη νοσηλεία του ως καλή ή πολύ καλή, σε δείγμα που ξεπερνά πλέον τις 50.000 αξιολογήσεις», και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Το υπόλοιπο 25% που δεν δηλώνει ικανοποιημένο αποτελεί πολύτιμη και ρεαλιστική αποτύπωση, καθώς λειτουργεί ως εργαλείο διοίκησης για τον εντοπισμό των προβλημάτων που πρέπει να διορθωθούν».

Τέλος, ερωτηθείς για την ανησυχία που υπάρχει γύρω από τον χανταϊό και τον έμπολα, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε: «Καμία ανησυχία. Οι ιοί υπάρχουν πάντα και δεν υπάρχει κάτι το οποίο να προκαλεί ανησυχία». Αναφερόμενος ειδικά στον χανταϊό, σημείωσε ότι πρόκειται για γνωστό ιό, ο οποίος «δεν εξαπλώνεται εύκολα» και έχει «πολύ δύσκολη μετάδοση». Για τον συμπολίτη μας που βρέθηκε στο πλοίο, διευκρίνισε ότι «είναι μια χαρά στην υγεία του και δεν νοσεί, ενώ παραμένει σε καραντίνα μέχρι να ολοκληρωθεί το διάστημα των 45 ημερών, που είναι ο χρόνος επώασης».