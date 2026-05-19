Σκότωσε 17χρονη Πακιστανή influencer ομορφιάς επειδή τον απέρριψε - Καταδικάστηκε σε θάνατο

Snapshot Ο 22χρονος Ουμάρ Χαγιάτ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 17χρονης influencer Σανά Γιουσάφ, την οποία σκότωσε επειδή τον απέρριψε επανειλημμένα.

Η Γιουσάφ ήταν δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μιλούσε ανοιχτά για θέματα σχέσεων, κάτι που θεωρείται ταμπού στο Πακιστάν.

Μετά τη δολοφονία, ορισμένοι χρήστες κατηγόρησαν την ίδια την έφηβη για τον θάνατό της, εκφράζοντας επικρίσεις για τη συμπεριφορά της.

Η βία κατά των γυναικών είναι συχνό φαινόμενο στο Πακιστάν, με πολλές περιπτώσεις επιθέσεων μετά από απόρριψη ερωτικών προτάσεων.

Η οικογένεια της Σανά Γιουσάφ ευχαρίστησε το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης για τη στήριξή τους στη δικαστική μάχη για δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Σε θάνατο καταδίκασε δικαστήριο του Πακιστάν τον 22χρονο Ουμάρ Χαγιάτ, ο οποίος τον Ιούνιο του 2025 πυροβόλησε και σκότωσε τη 17χρονη ιδιαίτερα δημοφιλή influencer ομορφιάς, Σανά Γιουσάφ επειδή είχε απορρίψει επανειλημμένα τις ερωτικές προτάσεις του.

Ο Χαγιάτ πυροβόλησε την 17χρονη σταρ του TikTok Γιουσάφ στο σπίτι της στο Ισλαμαμπάντ, έξω από το οποίο παραφυλούσε ώρες.

Η Γιουσάφ είχε εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσίευε βίντεο σχετικά με φαγητό, μόδα και περιποίηση του δέρματος.

Μιλούσε επίσης ανοιχτά για προβλήματα στις σχέσεις της, ένα θέμα που εξακολουθεί να θεωρείται ταμπού στη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία.

Η είδηση της δολοφονίας της προκάλεσε πληθώρα σχολίων κάτω από την τελευταία της ανάρτηση, ένα βίντεο με το οποίο γιόρταζε τα 17α γενέθλιά της, στο οποίο έσβηνε τα κεράκια σε μια τούρτα λίγες μόνο ημέρες πριν από το θάνατό της.

Following the court’s verdict in the Sana Yousaf murder case, Sana’s mother thanked the nation for standing with the family throughout their fight for justice.

“We are grateful to the entire nation. The public, media, and everyone who raised their voice stood by us in our fight… pic.twitter.com/LXbuV2FpXF — Islamabad Tribune (@ICTTribune) May 19, 2026

Η μητέρα της 17χρονης μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου

Παράλληλα με τα μηνύματα συλλυπητηρίων, ορισμένοι χρήστες κατηγόρησαν την έφηβη για τον ίδιο της τον θάνατο, γράφοντας σχόλια όπως: «Ό,τι σπέρνεις, αυτό θερίζεις» και «Το άξιζε, αμαύρωνε το Ισλάμ».

«Ήταν μια υπόθεση επαναλαμβανόμενων απορρίψεων. Ο νεαρός προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της ξανά και ξανά», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ισλαμαμπάντ, Syed Ali Nasir Rizvi, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Ήταν μια φρικτή και εν ψυχρώ δολοφονία», πρόσθεσε ο Rizvi.

Η βία κατά των γυναικών είναι διαδεδομένη στο Πακιστάν, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας, και οι περιπτώσεις γυναικών που δέχονται επίθεση μετά την απόρριψη προτάσεων γάμου δεν είναι σπάνιες.

Νωρίτερα πέρυσι, ένας πατέρας που μετέφερε την οικογένειά του από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν συνελήφθη μετά από τον θάνατο της κόρης του σε μια «δολοφονία τιμής» λόγω της χρήσης των κοινωνικών μέσων από την ίδια.

Αρχικά είχε υποστηρίξει πως άγνωστος είχε σκοτώσει την κόρη του, αλλά ομολόγησε μετά τη σύλληψή του για ανάκριση.