Άρση της ασυλίας του Νίκου Παππά αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για καταγγελία εξύβρισης

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα να άρει την ασυλία του Νίκου Παππά μετά από την πρόσφατη ομόφωνη υιοθέτηση σχετικής πρότασης στην Επιτροπή JURI. Η σχετική Έκθεση πρότεινε την άρση της ασυλίας του Έλληνα ευρωβουλευτή Νίκου Παππά.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου διαβίβασε αίτημα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την άρση της ασυλίας του Νίκου Παππά σε σχέση με ποινική διαδικασία που πρόκειται να κινηθεί εναντίον του για φερόμενες πράξεις εξύβρισης και απειλών μέσω διαδικτύου που συνιστούν ποινικά αδικήματα κατά το άρθρο 94, το άρθρο 361 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 333 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του ελληνικού Ποινικού Κώδικα.

Ο Νίκος Παππάς εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2024 και ήταν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τον χρόνο τέλεσης των εικαζόμενων αδικημάτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 11 Ιουνίου 2025 ο Νίκος Παππάς φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τον καταγγέλλοντα μέσω Instagram.

Η έκθεση αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εντόπισε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει fumus persecutionis, δηλαδή πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται ότι η εν λόγω διαδικασία κινήθηκε με σκοπό να βλάψει την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή υπό την ιδιότητά του Νίκου Παππά ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

