Νίκος Γιαννόπουλος: Ο Νίκος Παππάς με μείωνε, έλεγε «σε χτύπησα, γιατί κοίτα πως είσαι»

Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις και έχει λάβει πλέον νομικές διαστάσεις εκτυλίχθηκε στο Στρασβούργο, με πρωταγωνιστή τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά. Σύμφωνα με καταγγελία, φέρεται να ενεπλάκη σε σωματική επίθεση εναντίον δημοσιογράφου, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, σε μπαρ της πόλης, όπου βρίσκονταν Έλληνες δημοσιογράφοι στο πλαίσιο επαγγελματικής αποστολής.

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος κατέθεσε μήνυση στις γαλλικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι ο ευρωβουλευτής παρεμπόδισε την αποχώρησή του από τον χώρο και του επιτέθηκε, χτυπώντας τον στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η επίθεση έγινε πισώπλατα, ενώ απομακρυνόταν.

Στη δική του περιγραφή, ο δημοσιογράφος τονίζει ότι ο Νίκος Παππάς παραδέχεται μεν ότι τον χτύπησε, αλλά αρνείται ότι τον γρονθοκόπησε, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά. Επιπλέον, κάνει λόγο για ένταση και προσβλητικές αναφορές έξω από το κατάστημα, αλλά και για μεταγενέστερη προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης, με τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα που, όπως υποστηρίζει, διαγράφηκαν λίγο αργότερα. Στα μηνύματα αυτά, ο ευρωβουλευτής φέρεται να εξέφραζε πρόθεση να ζητήσει συγγνώμη.

Μετά τις καταγγελίες, ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε άμεσα στην απομάκρυνση του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα και κίνησε τη διαδικασία διαγραφής του. Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές διερευνούν την υπόθεση, η οποία δεν καλύπτεται από την κοινοβουλευτική ασυλία, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε εκτός των χώρων και των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς, σε τηλεοπτική του εμφάνιση, παραδέχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της έντασης σήκωσε το χέρι του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τη συμπεριφορά του. Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει τον δημοσιογράφο και αρνήθηκε ότι τον γρονθοκόπησε.

