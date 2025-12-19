Νίκος Παππάς: «Καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη»

«Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω, ξέφυγα και είμαι εδώ για να πω ότι ζητάω συγγνώμη» είπε ο Νίκος Παππάς για το περιστατικό ξυλοδαρμού του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, σε μπαρ στο Στρασβούργο

«Δεν τον γρονθοκόπησα τον άνθρωπο. Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου. Μετανιώνω, αν είναι δυνατόν», ανέφερε ο –διαγραφείς από τον ΣΥΡΙΖΑ– ευρωβουλευτής, Νίκος Παππάς, για το περιστατικό με τις γροθιές στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, σε μπαρ στο Στρασβούργο, το απόγευμα της Τετάρτης (17/12).

«Μετά τη μήνυση πήγα στην ολομέλεια, ψήψισα, έκανα ομιλία, έκανα ραντεβού και ύστερα από σκέψη από όσα έγιναν είπα θα γυρίσω στο σπίτι μου στην Αθήνα. Πήγα Γερμανία όπως κάνουν οι ευρωβουλευτές και μέσω Στουτγκάρδης επέστρεψα στην Αθήνα. Δεν με αναζήτησε κανείς έφυγα στις 8 το βράδυ από την πόρτα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου», είπε σήμερα (19/12), μιλώντας στο MEGA.

«Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω. Ξέφυγα και είμαι εδώ για να πω ότι ζητάω συγγνώμη» είπε ακόμα ενώ στην ερώτηση «δεν πρέπει να τιμωρηθείς;» απάντησε «δεν ήρθα για να δικαιολογηθώ αλλά για να εξηγήσω τη δική μου πλευρά. Έχω προκληθεί, έχω απειληθεί, δεν συχνάζω ως πολιτικός σε κυριλέ εστιατόρια με κουστουμάτους, είμαι έξω με νέους ανθρώπους που βράζει το αίμα τους», προσέθεσε.

Περιγράφοντας το επεισόδιο, υποστήριξε αρχικά ότι «δεν ξύπνησα μία ημέρα στο Στρασβούργο και είπα να χτυπήσω έναν άνθρωπο, έξυπνοι είστε και καταλαβαίνετε αλλά και να μην είστε, καταλαβαίνετε.

Είχα γυρισμένη πλάτη στην παρέα, άκουγα τα ελληνικά, δεν μου έκανε εντύπωση, η παρέα μου είπε ότι ήταν δημοσιογράφοι. Το μαγαζί έχει κάποια σταντ, πολλές φορές ο κόσμος που περνά από δίπλα δεν βλέπει τα πόδια μου, τρακάρουν, τα παίρνεις και συνεχίζουμε.

Ένιωσα ότι με παρασύρει που μου φάνηκε επιτηδευμένο, σήκωσα το κεφάλι μου και εκεί που πήγε να με παρασύρει, του είπα “ζήτα συγγνώμη” και αυτός μου απάντησε: “Σιγά μην ζητήσω συγγνώμη σε εσένα, ρε Παππά”. Επειδή το μαγαζί δεν είχε μουσική του είπα “δεν κατάλαβα το ύφος σου, δεν ξέρω ποιος είσαι” και αυτός μου απάντησε: “Ξέρεις ποιος είμαι και μπορώ να σε καταστρέψω”. Τον είδα σαν φιγούρα αλλόκοτη και είχε πιει αρκετά και ψαχνόταν για μπελάδες. Τον πήγα έξω και όταν πήγαμε έξω, επέμεινα να μου πει ποιος είναι για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας».

«Σε καμιά περίπτωση δεν με τιμά και μετανιώνω»

Όπως τόνισε ο Νίκος Παππάς, τότε ο δημοσιογράφος «μου είπε εκεί ένα σχόλιο για ευαίσθητο προσωπικό ζήτημα, το αναφέρω στη μήνυση που θα του κάνω, έχει να κάνει με θέμα υγείας και αυτό με έκανε να χάσω την ψυχραιμία μου. Με το που άκουσα το σχόλιο, σήκωσα το χέρι. Σε καμία περίπτωση δεν τον γρονθοκόπησα, δεν τον χτύπησα από πίσω, δεν ήθελα να του προκαλέσω σωματική βλάβη που δεν προκύπτει. Σε καμιά περίπτωση δεν με τιμά και μετανιώνω».

Συνεχίζοντας την περιγραφή, σημείωσε ότι «μετά μπήκα, πήγα στους δικούς μου ανθρώπους, είπα “έγινε ένα περιστατικό, δεν έχω διάθεση να συνεχίσουμε το ποτό, πάμε να φύγουμε”. Βγαίνοντας, είδα ότι είχαν κάνει πηγαδάκι. Του είπα “τώρα που ηρέμησαν, θες να μου πεις ποιος είσαι;” και ακούστηκε μία φωνή “εσύ είσαι ευρωβουλευτής και δέρνεις δημοσιογράφους;”.

Τότε εγώ είπα “κοίταξε πώς είμαι εγώ και πώς είναι αυτός. Αν ήθελα να τον δείρω, θα το έκανα. Δες τη σωματοδομή τη δική μου και του άλλου. Αν πιστεύεις ότι έδειρα κάποιον, φώναξε τώρα την Αστυνομία να αξιολογήσει την κατάσταση”.

Εκεί σκάλωσαν και τους είπα να καλέσω εγώ την Αστυνομία. Τότε, αυτός έφυγε μόνος του. Ρώτησα ποιος είναι και μου είπαν ότι είναι καλεσμένος δημοσιογράφος και δουλεύει εκεί και συνειδητοποίησα ότι γνωριζόμαστε από την εποχή του μπάσκετ».

