Τι απαντά ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς - «Είχα λάθος αντίδραση»

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς τοποθετήθηκε δημόσια μέσω Instagram, αναφορικά με την επίθεση που κατηγορείται ότι πραγματοποίησε κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου το βράδυ της Τρίτης (16.12.2025) σε μπαρ του Στρασβούργου.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Παππάς παραδέχεται ότι υπήρξε ένταση και προβλήματα ισορροπίας στη συμπεριφορά του, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες για την ίδια την επίθεση:

«Παραδέχομαι ότι υπήρξε έλλειψη ισορροπίας στη δική του δράση, πρόκληση που με αφορά και που χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η καταστροφή του να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» σχέσεις και φράσεις όπως εκείνος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως πραγματικά συνέβησαν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπό την κρίση των αρμόδιων αρχών όταν χρειαστεί, με όλους τους μάρτυρες που υπάρχουν».

Παράλληλα, τονίζει: «Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής, ποτέ δεν ήμουν "αγαπημένος" των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Δεν με παραξενεύει λοιπόν το γεγονός ότι κάποιοι βιάστηκαν να με καταδικάσουν, πριν ακούσουν τη δική μου εκδοχή ή εξετάσουν τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια ούτε τι συνέβη το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια κατάσταση βρισκόταν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει απόδοση ευθυνών όπου χρειάζεται».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο Νίκος Γιαννόπουλος και την απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, να θέσει τον Νίκο Παππά εκτός ευρωομάδας και να αιτηθεί τη διαγραφή του από το κόμμα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

