Γιώργος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση του γιου του, Φοίβου λίγα 24ωρα έπειτα από τον θάνατό του

Δύο 24ωρα έχουν περάσει από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από οξύ έμφραγμα που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Το βράδυ της Τρίτης (6/1), ανήμερα των Θεοφανίων, ο γιος του δημοσιογράφου, Φοίβος Παπαδάκης επέλεξε να κάνει την πρώτη του ανάρτηση στα social media.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δημοσιογράφος επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα απόσπασμα από το αφιέρωμα που έκανε ο Παναθηναϊκός στον πατέρα του, προβάλλοντας στιγμιότυπα από το «Καλημέρα Ελλάδα» στην κεντρική οθόνη του γηπέδου Telekom Center Athens.

«Ευχαριστώ Παναθηναϊκέ» έγραψε λιτά ο Φοίβος Παπαδάκης.

