Μενεγάκη για Παπαδάκη: «Ο Γιώργος μας θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας»

Ένα συγκινητικό μήνυμα επέλεξε να στείλει η Ελένη Μενεγάκη, αποχαιρετώντας έτσι τον αγαπημένο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 04 Ιανουαρίου ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη.

Η παρουσιάστρια, επί σειρά ετών «έπαιρνε πάσα» από τον Γιώργο Παπαδάκη καθώς μετά το «Καλημέρα Ελλάδα» αναλάμβανε τη σκυτάλη η Ελένη Μενεγάκη με τον «Πρωινό Καφέ» στη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ANT1, η Ελένη Μενεγάκη είπε: «Ο Γιώργος μας θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας, και μέσα στην τηλεόραση. Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα με αγάπη. Να έχει ένα καλό και όμορφο ταξίδι».

https://www.instagram.com/reel/DTI8Dt3AvVo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης