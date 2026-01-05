Γιώργος Παπαδάκης: Αναστασοπούλου και Πορτοσάλτε αποχαιρετούν τον «βασιλιά» της πρωινής ζώνης

Για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή στα 74 του χρόνια, μίλησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1) ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου στον αέρα του «Live You».

«Υπήρξε ένας επιδραστικός δημοσιογράφος, ο οποίος επί 35 χρόνια ήταν το πρόσωπο του ομίλου τον οποίο εκπροσωπούσε και έκανε εκπομπή», είπε αρχικά ο Άρης Πορτοσάλτε.

«Ήταν η σημαία, ο οποίος καθοδηγούσε κιόλας, δεν ήταν απλώς ένας επιδραστικός δημοσιογράφος, καθοδηγούσε… Τώρα, το που, τι, πως, είναι μια άλλη ιστορία, δεν είναι της παρούσης. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη σύζυγό του, στα παιδιά του», πρόσθεσε.

Μαρία Αναστασοπούλου: «Είναι ο άνθρωπος που ένωσε όλη την Ελλάδα με τις ζωντανές συνδέσεις»

«Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα για την ελληνική τηλεόραση», είπε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Βγήκα νωρίτερα στα παιδιά, στον Παναγιώτη και στην Άννα στον ΑΝΤ1 κι έλεγα ότι ήθελα πολύ να πω τρανταχτά, όπως το έλεγε ο Παπαδάκης, “καλημέρα Ελλάδα”, αλλά δεν σου βγαίνει να το πεις σήμερα. Σίγησε η φωνή του Γιώργου, ο οποίος μάς έδειξε το δρόμο για τα πρωινά. Είναι ο άνθρωπος που ένωσε όλη την Ελλάδα με τις ζωντανές συνδέσεις. Εγώ συνεργάστηκα μαζί του κι αυτό που μπορώ να συμπυκνώσω σε μια φράση είναι ότι ο Παπαδάκης δεν αρκέστηκε ποτέ στο αρκετά καλό, ήθελε αυτό που θα έβγαινε στον αέρα να ήταν τέλειο, όπως είχε το τέλειο ο ίδιος στο μυαλό του», πρόσθεσε η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ.

«Μετά από 34 χρόνια αποφασίζει να σταματήσει την καθημερινή παρουσία. Αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε από εδώ και πέρα να απολαύσει άλλα πράγματα από αυτά που είχε απολαύσει μέχρι τώρα, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, έρχεται αυτή η ξαφνική απώλεια που τους σόκαρε όλους. Στις 2:30 ήταν στο γραφείο του, όχι από υποχρεώση, αλλά επειδή θεωρούσε ότι έτσι γίνεται η δουλειά του δημοσιογράφου. Τώρα είναι το τέλος του Καλημέρα Ελλάδα, σήμερα, χθες, στις 18:30 που ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή», κατέληξε η Μαρία Αναστασοπούλου.

