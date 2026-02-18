Βρυξέλλες: Ευρωβουλευτής καταγγέλλεται ότι εξευτέλισε δημοσίως γυναίκα φρουρό ασφαλείας

Ένας από τους πλέον υψηλόβαθμους ευρωβουλευτές της ΕΕ φέρεται να παρομοίασε φρουρό ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το κατοικίδιό του, στη διάρκεια αντιπαράθεσης για την πρόσβαση στο κτίριο, σύμφωνα με επιστολή καταγγελίας που απέστειλε το συνδικάτο των εργαζομένων προς την πρόεδρο της Ευρωβουλής, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Ο Johan Van Overtveldt, πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου και υπουργός Οικονομικών του Βελγίου την περίοδο 2014-2018, επέδειξε «ταπεινωτική και εξευτελιστική» συμπεριφορά σε περιστατικό της 11ης Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την επιστολή της Union Syndicale Parlement Européen (USPE), την οποία επικαλείται το Politico.

Ο Βαν Όβερτβελντ δήλωσε στο Politico ότι δεν θυμάται να χρησιμοποίησε τέτοια φρασεολογία, παραδέχθηκε όμως ότι ύψωσε τη φωνή του στη φρουρό, την οποία, όπως είπε, θεώρησε προσβλητική απέναντι στη σύζυγό του.

Σύμφωνα με την επιστολή της USPE, που εκπροσωπεί το προσωπικό του Κοινοβουλίου, υπάλληλος ασφαλείας στην πύλη του κτιρίου στις Βρυξέλλες σταμάτησε τον Βαν Όβερτβελντ όταν επιχείρησε να εισέλθει μαζί με τη σύζυγό του, της οποίας η ειδική κάρτα συνοδού για μέλη οικογένειας είχε λήξει.

«Σε απάντηση στην επιμονή του προσωπικού ασφαλείας να τηρηθούν οι κανόνες, ζήτησε να δει το σήμα της υπεύθυνης φρουρού για να την ταυτοποιήσει και στη συνέχεια πέταξε οργισμένος το έγγραφό της στο πάτωμα», αναφέρεται στην επιστολή προς τη Μέτσολα, με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου.

«Στη συνέχεια, όταν η φρουρός του ζήτησε να επιδείξει σεβασμό, επισημαίνοντας ότι απευθύνεται σε άνθρωπο, ο ευρωβουλευτής απάντησε με προσβλητική παρατήρηση, παρομοιάζοντάς την με κατοικίδιο (τον δικό του σκύλο), εξευτελίζοντάς την δημοσίως», σημειώνεται.

Ο Βαν Όβερτβελντ υποστήριξε ότι δεν έχει σκύλο ή οποιοδήποτε άλλο κατοικίδιο και ότι είναι «σχεδόν βέβαιος πως δεν χρησιμοποίησε τέτοιες λέξεις».

«Αν το έκανα, προφανώς δεν ήταν πρέπον και το παραδέχομαι άμεσα. Όμως δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή - έχει περάσει μία εβδομάδα - ποιες ακριβώς λέξεις χρησιμοποίησα. Φώναξα, χωρίς αμφιβολία φώναξα, ότι έπρεπε να συμπεριφερθεί σωστά και να είναι πιο ήρεμη και συνεργάσιμη», ανέφερε.

«Ίσως, υψώνοντας τη φωνή μου στον βαθμό που το έκανα, να ήμουν κάπως εκφοβιστικός. Δεν ξέρω πώς το εξέλαβε εκείνη. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο τρόπος με τον οποίο φέρθηκε στο άτομο που ήταν μαζί μου… ήταν, τουλάχιστον, αρκετά προσβλητικός», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι το Σώμα «εξετάζει το περιστατικό που αφορά ευρωβουλευτή και αξιολογεί τα γεγονότα».

Ο Βαν Όβερτβελντ είναι μέλος της New Flemish Alliance (N-VA), του κόμματος του Βέλγου πρωθυπουργού Bart De Wever, το οποίο ανήκει στην ευρωομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR).

Σε ξεχωριστό email προς το προσωπικό του Κοινοβουλίου, η USPE αναφέρθηκε στη «πρόσφατη κακομεταχείριση ενός εκ των υπαλλήλων μας», χωρίς να κατονομάζει τους εμπλεκόμενους.

«Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συστημικών προβλημάτων που επηρεάζουν το προσωπικό ασφαλείας», σημειώνεται στο μήνυμα. «Οι υπάλληλοι ασφαλείας αντιμετωπίζουν έλλειψη προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης και ανεπαρκή αναγνώριση της επαγγελματικής τους εμπειρίας».