Αυτά είναι τα 61 προϊόντα που επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Αναλυτικά η λίστα με τα προϊόντα - Δεν θα μπορούν να πωλούνται με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που ίσχυε το 2025

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αυτά είναι τα 61 προϊόντα που επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για 61 βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, με όριο τα περιθώρια που ίσχυαν το 2025.
  • Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου και θα επανεξεταστεί για πιθανή επέκταση.
  • Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως τα 5 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν χονδρεμπόριο, σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες και εταιρείες διακίνησης.
  • Η λίστα περιλαμβάνει προϊόντα όπως ψωμί, γάλα, κρέας, όσπρια, απορρυπαντικά, χαρτικά, βρεφικά είδη και τρόφιμα για κατοικίδια.
  • Το μέτρο στοχεύει στην προστασία των καταναλωτών περιορίζοντας αυξήσεις στα βασικά αγαθά.
Snapshot powered by AI

Ενδεικτική λίστα με τις κατηγορίες αγαθών, οι οποίες θα αποτελέσουν το επόμενο διάστημα αντικείμενο ελέγχου δόθηκε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να πωλούνται με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που ίσχυε το 2025. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και θα αξιολογηθεί, εκ νέου, σε ποια προϊόντα θα συνεχιστεί.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως τα 5 εκατομμύρια ευρώ και το μέτρο αφορά το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τη βιομηχανία και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων.

Η ενδεικτική λίστα με τα 61 προϊόντα

  1. Ρύζι
  2. Ψωμί για τοστ
  3. Ψωμί φρατζόλα
  4. Φρυγανιές
  5. Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι
  6. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  7. Όσπρια (φακές)
  8. Όσπρια (φασόλια)
  9. Όσπρια (ρεβύθια)
  10. Πάριζα
  11. Γαλοπούλα (αλλαντικά)
  12. Κατεψυγμένα ψάρια
  13. Φρέσκα ψάρια
  14. Νωπό χοιρινό
  15. Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου
  16. Νωπό μοσχάρι
  17. Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο
  18. Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές)
  19. Γάλα φρέσκο πλήρες
  20. Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά
  21. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες
  22. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά
  23. Γάλα εβαπορέ
  24. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
  25. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά
  26. Τυρί φέτα
  27. Λευκό τυρί
  28. Τυρί γκούντα
  29. Τυρί με χαμηλά λιπαρά
  30. Χυμός τομάτας διατηρημένος
  31. Αυγά
  32. Μαργαρίνες
  33. Βούτυρο αγελάδος
  34. Ελαιόλαδο
  35. Ηλιέλαιο
  36. Κατεψυγμένα λαχανικά
  37. Λευκή ζάχαρη
  38. Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)
  39. Δημητριακά
  40. Κρέμα βρεφικής ηλικίας
  41. Γάλα βρεφικής ηλικίας
  42. Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός)
  43. Σοκολάτες και σοκολατοειδή
  44. Μπισκότα
  45. Χυμός πορτοκάλι
  46. Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη - όχι ταμπλέτες)
  47. Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες
  48. Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
  49. Χαρτί κουζίνας
  50. Χαρτί υγείας
  51. Οδοντόκρεμες
  52. Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών
  53. Σαμπουάν
  54. Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή
  55. Αφρόλουτρα
  56. Πάνες ακράτειας
  57. Πάνες για μωρά
  58. Μωρομάντηλα
  59. Σαμπουάν για μωρά
  60. Τροφές για σκύλους
  61. Τροφές για γάτες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:01ΥΓΕΙΑ

Από ποιον επιθετικό καρκίνο ίσως προστατεύουν τα πιο σκούρα γλυκά κεράσια

08:54ΕΛΛΑΔΑ

«Απόβαση» με τρακτέρ κάνουν οι αγρότες στην Agrotica:«Σαν να κάνεις γλέντι σε σπίτι που έχει κηδεία»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το κόστος του πολέμου ξεπέρασε τα 11 δισ. δολάρια τις πρώτες έξι ημέρες

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στην κουζίνα του διάσημου Νoma: Παραιτήθηκε ο σεφ μετά τις αποκαλύψεις για bullying

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κλειστά μέχρι τις 20 Μαρτίου τα σχολεία λόγω του σεισμού στην Ήπειρο

08:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία είχαν συνομιλίες για την ενεργειακή κρίση

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα με εκκλησιαστικά είδη στο Ηράκλειο – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

08:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα 61 προϊόντα που επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Aλλάζει η μορφή του πολέμου: Το Ιράν χτυπάει λιμάνια, τάνκερ και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου - Επιθέσεις σε 16 πλοία από την αρχή του πολέμου

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Καλά στην υγεία του το πλήρωμα του Zefyros που τυλίχθηκε στις φλόγες από επίθεση στο λιμάνι της Βασόρας - Με σημαία Μάλτας, έδρα την Αθήνα και Κύπριους ιδιοκτήτες

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Πού αλλού εντοπίζονται καθυστερήσεις

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (12/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα φορτηγό αντικαθιστά πέντε εργαζόμενους και κλείνει λακκούβες σε δύο λεπτά

07:58ΚΟΣΜΟΣ

«Σπάει» τα ρεκόρ το πετρέλαιο παρά την ιστορική αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών - Επαρκούν για 26 μέρες

07:44ΚΟΣΜΟΣ

«Το φεγγάρι είναι ασφαλές»: Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι ο αστεροειδής δεν βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης

07:38ΚΟΣΜΟΣ

«Αηδιαστικό και σπαρακτικό»: Εργαζόμενη με 2 δολάρια την ώρα πίσω από ακριβοπληρωμένο μοντέλο του OnlyFans

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η μεθοδολογία της αδίστακτης σπείρας με τις χρυσές λίρες - «Έτσι μου έφαγαν 175.000 ευρώ»

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεβαίνει η θερμοκρασία στο ΠΑΣΟΚ ενόψει Συνεδρίου - Μεταστροφή κλίματος επιχειρεί ο Ανδρουλάκης

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (12/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι... βαρυγκωμά: «Βουτιά» στις τιμές των πεντάστερων - Με 100 ευρώ ζεις την απόλυτη χλιδή!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

05:32ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Καλά στην υγεία του το πλήρωμα του Zefyros που τυλίχθηκε στις φλόγες από επίθεση στο λιμάνι της Βασόρας - Με σημαία Μάλτας, έδρα την Αθήνα και Κύπριους ιδιοκτήτες

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι... βαρυγκωμά: «Βουτιά» στις τιμές των πεντάστερων - Με 100 ευρώ ζεις την απόλυτη χλιδή!

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στην κουζίνα του διάσημου Νoma: Παραιτήθηκε ο σεφ μετά τις αποκαλύψεις για bullying

05:56ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Συντονισμένη επίθεση Ιράν και Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ – Νύχτα-κόλαση σε Τεχεράνη, Βηρυτό και Περσικό Κόλπο

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Aλλάζει η μορφή του πολέμου: Το Ιράν χτυπάει λιμάνια, τάνκερ και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου - Επιθέσεις σε 16 πλοία από την αρχή του πολέμου

06:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα 61 προϊόντα που επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

07:38ΚΟΣΜΟΣ

«Αηδιαστικό και σπαρακτικό»: Εργαζόμενη με 2 δολάρια την ώρα πίσω από ακριβοπληρωμένο μοντέλο του OnlyFans

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κλειστά μέχρι τις 20 Μαρτίου τα σχολεία λόγω του σεισμού στην Ήπειρο

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς τοποθετούνται και πώς λειτουργούν οι θαλάσσιες νάρκες και το νέο κόλπο του Ιράν

16:37WHAT THE FACT

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη Γη βυθίζεται αργά πριν από το 2050

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα υπόθεση απάτης στον Βόλο: «Άδειασαν» τους λογαριασμούς λογιστριών παριστάνοντας γνωστή φαρμακοποιό της πόλης

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ