Θεοδωρικάκος: Είναι δίκαια μέτρα και ζυγισμένα, πρέπει να υπάρχει ηρεμία στην αγορά

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση για την πάταξη της αισχροκέδρειας στην αγορά, υπερασπίστηκε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, σχολίασε τις μεμονωμένες αντιδράσεις που ακολούθησαν την ανακοίνωση των μέτρων λέγοντας: «Είναι δίκαια μέτρα και ζυγισμένα. Δεν ζητάμε από τους πρατηριούχους κάτι παραπάνω από το κέδρος που είχαν. Κατανοώ πως κάποιοι ήθελαν να κερδίζουν περισσότερο, αλλά αυτήν την ώρα δεν μπορεί γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχει εγκράτεια και ηρεμία στην αγορά»

«Είπαμε ότι είναι λογικό να αυξάνονται οι τιμές, μιλάω για καύσιμα, λόγω του πολέμου. αλλά αυτό πρέπει να έχει ένα φραγμό», πρόσθεσε.

«Μπορεί να είναι σκληρό να δυσκολεύει τον ανταγωνισμό αλλά όταν υπάρχουν έκτακτα μέτρα είναι προς όφελος της κοινωνίας», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

