Εφιάλτης στην κουζίνα του διάσημου Νoma: Παραιτήθηκε ο σεφ μετά τις αποκαλύψεις για bullying

O Δανός σεφ Rene Redzepi στο Λονδίνο. Το εστιατόριο Noma του Redzepi στην Κοπεγχάγη της Δανίας κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου εστιατορίου στον κόσμο. Το Noma, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε απλά, τοπικά υλικά όπως σαλιγκάρια, βρύα και συκώτι μπακαλιάρου, κατείχε την πρώτη θέση στην ετήσια κατάταξη των 50 καλύτερων εστιατορίων του κόσμου του περιοδικού Restaurant για τρία χρόνια, πριν να ξεπεραστεί το 2013 από το avant-garde εστιατόριο El Celler de Can Roca στη Χιρόνα της Ισπανίας (Αρχείου 2013)

Snapshot Ο σεφ και ιδρυτής του διάσημου δανέζικου εστιατορίου Noma, Ρενέ Ρετζέπι, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες για bullying και κακομεταχείριση εργαζομένων στην κουζίνα.

Οι αποκαλύψεις για τη βίαιη συμπεριφορά του περιελάμβαναν γρονθοκοπήματα, καρφώματα και δημόσιους εξευτελισμούς, όπως αναφέρθηκε σε δημοσίευμα των New York Times.

Ο Ρετζέπι ζήτησε συγγνώμη, ανέλαβε την ευθύνη για τις πράξεις του και τόνισε ότι παραιτήθηκε για να προστατεύσει το προσωπικό και να βοηθήσει στην αλλαγή της κουλτούρας του εστιατορίου.

Μετά το δημοσίευμα, δύο μεγάλοι χορηγοί αποχώρησαν και διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν κατά του pop

up εστιατορίου του Noma στο Λος Άντζελες.

Παρά τις αντιδράσεις, το pop

up εστιατόριο στο Λος Άντζελες θα ανοίξει κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί. Snapshot powered by AI

Το παγκοσμίου φήμης δανέζικο εστιατόριο Noma είδε τη φήμη του να αμαυρώνεται μετά από ένα δημοσίευμα των New York Times, που έφερε στην επιφάνεια μαρτυρίες δεκάδων εργαζομένων για βασανιστήρια στην κουζίνα από τον σεφ και ιδρυτή του Ρενέ Ρετζέπι, ο οποίος αναγκάστηκε σε παραίτηση την Τετάρτη.

«Οι τελευταίες εβδομάδες έφεραν στο προσκήνιο το εστιατόριό μας, τον κλάδο μας και την προηγούμενη ηγεσία μου», ανέφερε στη δήλωση παραίτησής του.

«Έχω προσπαθήσει να γίνω καλύτερος ηγέτης και το Noma έχει κάνει μεγάλα βήματα για να μεταμορφώσει την κουλτούρα του εστιατορίου εδώ και πολλά χρόνια», συνέχισε ο εστιάτορας, αναγνωρίζοντας: «Συνειδητοποιώ ότι αυτές οι αλλαγές δεν διορθώνουν το παρελθόν. Μια συγγνώμη δεν αρκεί. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις πράξεις μου».

Αποκάλυψε ότι παραιτήθηκε επίσης από το διοικητικό συμβούλιο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ίδρυσε το 2011.

Ο σεφ μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ανακοινώνει την παραίτησή του στο προσωπικό του εστιατορίου.

«Λυπάμαι που όλοι βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση, πραγματικά λυπάμαι», είπε στο βίντεο.

«Δεν νομίζω ότι αυτό αντιπροσωπεύει την ομάδα μας», συνέχισε ο Ρετζέπι. «Είμαι πολύ περήφανος για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε ως οργανισμός – απλά βρισκόμαστε στην καρδιά του προβλήματος. Για να βεβαιωθώ ότι αισθάνεστε 100% καλά, θα αποχωρήσω, εντάξει;», ρώτησε ρητορικά ο Redzepi.

Αφού είπε στους υπαλλήλους ότι θα εξαρτηθεί από αυτούς να συνεχίσουν την αποστολή του Noma, επέμεινε: «Δεν αποφεύγω καμία ευθύνη για το πώς ήμουν, δεν το κάνω. Ξέρω πώς ήμουν». «Θα το ξεπεράσουμε, θα το ξεπεράσουμε», είπε ο σεφ στους υπαλλήλους, τους οποίους αποκάλεσε «οικογένειά» του. «Αλλά επειδή όλα επικεντρώνονται σε μένα, πρέπει να απομακρυνθώ».

Στη συνέχεια, ζήτησε από το προσωπικό του: «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, παλέψτε, μείνετε εδώ, βρείτε δύναμη ο ένας στον άλλο ως ομάδα και να ξέρετε ότι το κάνω αυτό για να προστατεύσω όλους εδώ».

Ο διάσημος σεφ ολοκλήρωσε το μήνυμά του επιμένοντας ότι η κουλτούρα στο εστιατόριο έχει αλλάξει από τότε που οι υπάλληλοι ισχυρίστηκαν ότι υπέστησαν κακοποίηση και «αυτό δεν είναι το ποιοι είμαστε».

«Υπάρχουν πολλές πλευρές σε αυτό – δεν είναι μονόπλευρο», είπε, σημειώνοντας ότι τώρα θα σχεδιάσει «την επόμενη φάση».

Η παραίτηση του Redzepi έρχεται μετά την έξοδο διαδηλωτών στους δρόμους για να καταγγείλουν το pop-up εστιατόριό του στο Λος Άντζελες, υποκινούμενοι από τον πρώην επικεφαλής του εργαστηρίου παρασκευής του Noma, Τζέισον Ιγνάσιο Γουάιτ.

Το Noma ετοιμαζόταν να κάνει το ντεμπούτο του σε μια πολυτελή γειτονιά του Λος Άντζελες, η οποία, σύμφωνα με τον Redzepi, θα συνεχίσει όπως έχει προγραμματιστεί, παρά τις διαμαρτυρίες για το άνοιγμά της.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά το δημοσίευμα δύο μεγάλοι χορηγοί ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους.

Στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα των New Yrok Times, υπήρξε σειρά καταγγελιών για τις συνθήκες εργασίας υπό τον Ρετζέπι και τη βίαιη και κακοποιητική συμπεριφορά τους προς τους υπαλλήλους, που περιελάμβαναν γρονθοκοπήματα, καρφώματα και δημόσιους εξευτελισμούς.

