Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις σε λιμάνια, δεξαμενόπλοια και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου

Οι επιθέσεις έχουν σχεδόν σταματήσει τη ναυτιλία στην περιοχή, προκαλώντας αύξηση των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απειλούν να στοχεύουν οποιοδήποτε πλοίο περνά από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ προειδοποιούν για σκληρότερα πλήγματα αν μπλοκαριστούν οι εξαγωγές πετρελαίου.

Τα λιμάνια πετρελαίου του Ιράκ έχουν κλείσει μετά τις επιθέσεις, με αποστολές διάσωσης να αναζητούν αγνοούμενους ναυτικούς.

Οι ΗΠΑ αρνούνται προς το παρόν να παρέχουν στρατιωτική συνοδεία σε πλοία μέσω των Στενών, παρά τις αυξανόμενες εκκλήσεις για προστασία της ναυτιλίας στην περιοχή.

Ιρανικά σκάφη γεμάτα εκρηκτικά φέρεται να επιτέθηκαν χθες Τετάρτη (11/8) σε δύο δεξαμενόπλοια σε ιρακινά ύδατα, πυρπολώντας τα και σκοτώνοντας ένα μέλος πληρώματος, ενώ προηγουμένως είχαν πλήξει τέσσερα σκάφη στα ύδατα του Κόλπου, όπως ανακοίνωσαν εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων. Οι τελευταίες επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σηματοδοτούν μια κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και των αμερικανο-ισραηλινών δυνάμεων, αυξάνοντας τον αριθμό των πλοίων που επλήγησαν στην περιοχή από την αρχή του πολέμου σε τουλάχιστον 16.

Η ναυτιλία στον Κόλπο και κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, έχει σχεδόν σταματήσει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου να εκτοξευθούν σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από το 2022. Η τιμή του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς για το πετρέλαιο, εκτινάχθηκε ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο πόλεμος δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.

BREAKING: Thai crew evacuates ship after Iranian drone strike in front of their eyes 20 of 23 sailors were forced to abandon ship in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/XJDoOoV2NP — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) March 12, 2026

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν έχουν δηλώσει ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, δεν θα επιτρέψουν την αποστολή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από τη Μέση Ανατολή στις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή τους εταίρους τους. Ο Τραμπ από την πλευρά του προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον θα χτυπήσει πιο σκληρά το Ιράν εάν μπλοκάρει τις εξαγωγές πετρελαίου και είπε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Στενά επειδή «σχεδόν όλο το ναυτικό (του Ιράν) έχει αποχωρήσει».

Τα πλοία που έγιναν στόχος των επιθέσεων αργά το βράδυ της Τετάρτης στον Κόλπο κοντά στο Ιράκ ήταν το Safesea Vishnu με σημαία Νήσων Μάρσαλ και το Zefyros με σημαία Μάλτας, τα οποία είχαν φορτώσει καύσιμα στο Ιράκ, δήλωσαν δύο Ιρακινοί λιμενικοί αξιωματούχοι. Ο Κρατικός Οργανισμός Εμπορίας Πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) δήλωσε ότι το Safesea Vishnu είχε ναυλωθεί από μια ιρακινή εταιρεία που είχε συμβόλαιο με την SOMO και ότι το Zefyros ήταν φορτωμένο με προϊόντα συμπυκνωμάτων από την Basra Gas Company. Και τα δύο δέχτηκαν επίθεση στην περιοχή φόρτωσης εντός των ιρακινών χωρικών υδάτων, ανέφερε η SOMO.

Kλειστά τα λιμάνια πετρελαίου του Ιράκ

Τα λιμάνια πετρελαίου του Ιράκ έχουν σταματήσει εντελώς τη λειτουργία τους μετά τις επιθέσεις, ενώ τα εμπορικά λιμάνια συνεχίζουν να λειτουργούν, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ, επικαλούμενο τον επικεφαλής της κρατικής Γενικής Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ (GCPI). Οι Επιχειρήσεις Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσαν ότι το πλήρωμα ενός πλοίου είχε εκκενωθεί και αναφέρθηκε ότι είναι ασφαλές.

«Ένα σκάφος που ανήκει στην Ιρακινή Λιμενική Εταιρεία διέσωσε 25 μέλη πληρώματος από τα δύο πλοία και οι πυρκαγιές εξακολουθούν να καίνε και στα δύο πλοία», δήλωσε στο Reuters ο Φαρχάν αλ-Φαρτούσι, γενικός διευθυντής της GCPI. Οι ιρακινές ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να αναζητούν άλλους ναυτικούς. «Ανακτήσαμε τη σορό ενός αλλοδαπού μέλους πληρώματος από το νερό», δήλωσε ένας αξιωματούχος ασφαλείας του λιμανιού.

Μία πηγή από την ασφάλεια του λιμένα του Ιράκ δήλωσε ότι το Zefyros φέρει σημαία Μάλτας και παρείχε στο Reuters μια λίστα με τα ονόματα των πληρωμάτων.

Τα στοιχεία της Lloyd's List Intelligence έδειξαν την Cygnus Tankers Limited, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ως τον εμπορικό φορέα εκμετάλλευσης και τον όμιλο εταιρειών της οικογένειας Γιώργου και Βασίλη Μιχαήλ, έναν βασικό παράγοντα στην ελληνική ναυτιλία, ως τον πραγματικό ιδιοκτήτη ενός δεξαμενόπλοιου που αντιστοιχεί στο ίδιο όνομα και νηολόγιο σημαίας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης θα στοχεύουν πλοία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ θα γίνει στόχος. Δύο βλήματα άγνωστης προέλευσης χτύπησαν το πλοίο ξηρού φορτίου χύδην Mayuree Naree με σημαία Ταϊλάνδης καθώς έπλεε μέσα από το στενό νωρίτερα την Τετάρτη, προκαλώντας πυρκαγιά και καταστρέφοντας το μηχανοστάσιο, σύμφωνα με την Precious Shipping, εταιρεία του πλοίου που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Ταϊλάνδης.

«Τρία μέλη του πληρώματος δηλώνονται ως αγνοούμενα και πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένα στο μηχανοστάσιο», δήλωσε η Precious Shipping. «Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διάσωση αυτών των τριών αγνοούμενων μελών του πληρώματος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα υπόλοιπα 20 μέλη του πληρώματος είχαν εκκενωθεί με ασφάλεια και βρίσκονταν στην ξηρά του Ομάν.

Εικόνες που παρείχε το ναυτικό της Ταϊλάνδης έδειχναν καπνό να βγαίνει από το πίσω μέρος του πλοίου. Οι Φρουροί του Ιράν ανέφεραν σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ότι το πλοίο «δέχθηκε πυρά από ιρανικά μαχητικά», υποδηλώνοντας την πρώτη άμεση εμπλοκή των Φρουρών, οι οποίοι έχουν στο παρελθόν εκτοξεύσει πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αxios: Aυξάνονται οι εκκλήσεις για συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αρνείται σχεδόν καθημερινά αιτήματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας για στρατιωτική συνοδεία μέσω του Στενού του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο κίνδυνος επιθέσεων είναι πολύ υψηλός προς το παρόν, δήλωσαν στο Reuters πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν ναυτική συνοδεία όποτε χρειαστεί.

Υπάρχει «αυξανόμενη δυναμική για τη δημιουργία ενός συστήματος ναυτικής προστασίας» στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ο στρατός του Ιράν κλιμακώνει τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, αναφέρει η Eurasia Group. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι «το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποιεί πολιτικά λιμάνια κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ για να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις που απειλούν τη διεθνή ναυτιλία» και θέτουν σε κίνδυνο ζωές.

Strike on Iran!??



❗️+ Thai-flagged tanker was attacked in the Strait of Hormuz. It departed from Dubai and was attacked by a drone boat. pic.twitter.com/i7ibjHp04X — MAKS 25 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) March 11, 2026

Η Eurasia Group, μια εταιρεία έρευνας και συμβουλευτικής για τον πολιτικό κίνδυνο, ανέφερε ότι η κυκλοφορία μέσω των Στενών, «παραμένει σχεδόν μηδενική λόγω των απειλών του Ιράν να επιτεθεί σε οποιοδήποτε διερχόμενο πλοίο». Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε την Τρίτη 16 ιρανικά σκάφη ναρκοθέτησης εν μέσω ανησυχιών ότι το Ιράν ετοιμάζεται να αναπτύξει νάρκες στην κρίσιμη υδάτινη οδό.

Ο ναυτιλιακός εμπειρογνώμονας Λοχαγός Κις Μπάκενς δήλωσε στο Axios ότι είναι αρκετά εύκολο για τον ιρανικό στρατό να «στείλει γρήγορα ταχύπλοα γεμάτα βόμβες και πυραύλους για να επιτεθούν σε πλοία, αν θέλουν να το κάνουν αυτό».

Εν τω μεταξύ αυξάνονται οι εκκλήσεις για την προστασία των εμπορικών πλοίων. Όταν ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ανέφερε σύντομα και ανακριβώς την Τρίτη ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε συνοδεύσει με επιτυχία ένα πετρελαιοφόρο μέσα από το στενό, αυτό ώθησε τις τιμές του πετρελαίου προς τα κάτω κατά τη διάρκεια μιας ακόμη ημέρας ασταθούς διαπραγμάτευσης. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της Τρίτης ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ «δεν έχει συνοδεύσει ούτε ένα δεξαμενόπλοιο ούτε ένα πλοίο αυτή τη στιγμή».

Αλλά τόνισε ότι αυτή ήταν μια επιλογή που ο Πρόεδρος Τραμπ «έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει οπωσδήποτε, εάν και όταν χρειαστεί, την κατάλληλη στιγμή».

Η Eurasia Group επεσήμανε μια αξιολόγηση από το Κοινό Κέντρο Πληροφοριών για τη Ναυτική Συνεργασία των 47 κρατών ότι «οι ενδιαφερόμενοι φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας θα πρέπει να προβλέψουν ένα σκόπιμο και μεθοδικό σχέδιο που θα επικεντρώνεται στη διασφάλιση ασφαλών κινήσεων πλοίων» όταν «το επιτρέπουν οι συνθήκες».

Περίπου 20.000 ναυτικοί εργάζονται αυτή τη στιγμή σε πλοία στον Περσικό Κόλπο, σημειώνει ο Μπάκενς από τη Ναυτική Σχολή της Νέας Ζηλανδίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Manukau, ο οποίος στο παρελθόν έχει διασχίσει τα στενά με δεξαμενόπλοια. Είναι φυσιολογικό γι' αυτούς να λείπουν από το σπίτι για τέσσερις ή πέντε μήνες, αλλά τώρα οι οικογένειες είναι χωρισμένες καθώς «βρίσκονται ξαφνικά σε μια εμπόλεμη ζώνη και μπορούν να δεχθούν πυρά», δήλωσε ο Μπάκενς, διευθυντής εμπλοκής και προσομοίωσης της βιομηχανίας στη σχολή, σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Ακόμα και με την εγγύηση συνοδείας από το Ναυτικό των ΗΠΑ ή έναν ευρύτερο συνασπισμό, ο Μπάκενς είπε ότι θα δίσταζε ακόμα να πλεύσει στην περιοχή μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής. Δεν είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή και είναι «αρκετά εύκολο να τοποθετηθούν θαλάσσιες νάρκες εκεί επειδή είναι τόσο κοντά στην ακτογραμμή», δήλωσε

Τρία ακόμη πλοία έχουν υποστεί ζημιές

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ONE Majesty, με σημαία Ιαπωνίας, υπέστη επίσης μικρές ζημιές την Τετάρτη από άγνωστο βλήμα 46 χλμ βορειοδυτικά του Ρας Αλ Χάιμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφεραν δύο εταιρείες ναυτιλιακής ασφάλειας. Η γιαπωνέζικη ιδιοκτήτρια εταιρεία του, Mitsui OSK Lines, δήλωσε ότι το πλοίο χτυπήθηκε ενώ ήταν αγκυροβολημένο στον Κόλπο και μια επιθεώρηση του κύτους αποκάλυψε μικρές ζημιές πάνω από την ίσαλο γραμμή. Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές, δήλωσε, προσθέτοντας ότι το πλοίο παραμένει πλήρως λειτουργικό και αξιόπλοο.

Ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι η αιτία του περιστατικού παραμένει ασαφής και βρίσκεται υπό διερεύνηση. Ένα τρίτο πλοίο, ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, χτυπήθηκε επίσης από άγνωστο βλήμα περίπου 92,6 χλμ βορειοδυτικά του Ντουμπάι, ανέφεραν εταιρείες ναυτιλιακής ασφάλειας. Το βλήμα είχε προκαλέσει ζημιά στο κύτος του υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ πλοίου Star Gwyneth, δήλωσε η εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα του πλοίου ήταν ασφαλές. Η ιδιοκτήτρια Star Bulk Carriers δήλωσε ότι το πλοίο χτυπήθηκε στην περιοχή του αμπαριού ενώ ήταν αγκυροβολημένο.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο πλήρωμα. Νωρίς την Πέμπτη, ο UKMTO δήλωσε ότι ένα άγνωστο βλήμα χτύπησε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, προκαλώντας μια μικρή πυρκαγιά, 35 ναυτικά μίλια βόρεια του Jebel Ali στα ΗΑΕ. Το πλήρωμα αναφέρθηκε ασφαλές. Η δήλωση των Φρουρών περιελάμβανε αναφορά σε ένα άλλο πλοίο, το οποίο, όπως ανέφεραν, χτυπήθηκε από βλήματα - συνήθως μια αναφορά σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη - το πρωί της Τετάρτης.

