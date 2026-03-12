«Απόβαση» με τρακτέρ κάνουν οι αγρότες στην Agrotica:«Σαν να κάνεις γλέντι σε σπίτι που έχει κηδεία»

Αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν για μία ακόμη φορά να επιλυθούν τα προβλήματα του κλάδου τους

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Στα εγκαίνια της έκθεσης Agrotica θα βρεθούν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι περίπου δύο μήνες μεά τη συνάντηση με την κυβέρνηση και ενώ ακόμα δεν έχουν δει κάποια από τις υποσχέσεις να γίνεται πράξη. Η φετινή καλλιεργητική περίοδος έχει ξεκινήσει, ωστόσο πολλοί αγρότες παραμένουν χρεωμένοι και απλήρωτοι χωρίς να βλέπουν «φως» στον ορίζοντα.

Επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα με τα τρακτέρ τους από τη δυτική Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Αριδαία, Χαλκηδόνα, Λαγκαδά, Χαλκιδική, Κατερίνη και Πελοπόννησο αλλά και με λεωφορεία και ιδιωτικά ΙΧ από Θεσσαλία και διάφορες περιοχές της χώρας, δίνουν ραντεβού στις πέντε το απόγευμα στην πλατεία της ΧΑΝΘ, ζητώντας για μια ακόμη φορά να επιλυθούν τα προβλήματα του κλάδου τους.

Την ίδια στιγμή, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από την έκθεση για τον αγροτικό κλάδο, υπάρχουν περίπου 20 αγρότες ρυζοκαλλιεργητές εγκατέλειψαν τα χωράφια τους και έχουν αλλάξει επάγγελμα.

Σε δηλώσεις του στο τοπικό μέσο ενημέρωσης thesspost,gr, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων και ρυζοπαραγωγός Κώστας Σέφης ανέφερε: «Δεκαπέντε χιλιόμετρα μακριά από τον χώρο της έκθεσης, ο παραγωγικός κόσμος έχει πεθάνει, κι αυτοί έρχονται να κάνουν γιορτή. Είναι σα να κάνεις γλέντι σε σπίτι που έχει κηδεία. Θέλουμε να δείξουμε ότι δεν έπρεπε ούτε καν να γίνει η έκθεση. Αντί να λύσουν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου αυτοί τα σκουπίζουν και τα βάζουν κάτω από το χαλάκι, κάνοντας μια έκθεση για τα μάτια του κόσμου».

«Κινδυνεύουν να μείνουν ακαλλιέργητα χωράφια»

Όπως σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Σέφης, η κατάσταση στον κλάδο είναι απελπιστική. Η καλλιεργητική περίοδος έχει ξεκινήσει ωστόσο δεν υπάρχει η δυνατότητα από πολλούς επαγγελματίες να ανταπεξέλθουν καθώς οι περισσότεροι χρωστούν ακόμα τις περσινές υποχρεώσεις.

«Έχουν μείνει μόνο στις εισαγγελίες στο θα και υποσχέσεις που δεν έχουν τηρηθεί ακόμα. Στην περιοχή μας, τα ρύζια παραμένουν αδούλευτα και οι όποιες μικρές ελάχιστες ποσότητες που δίνουμε, είναι πολύ κάτω του κόστους παραγωγής. Δεν μας έχουν πει τίποτα ουσιαστικό, έχουμε ζητήσει αποζημίωση είπαν θα κοιτάξουν να αποζημιώσουν και την καλλιέργεια ρυζιού, που δεν έχει πάρει ποτέ αποζημίωση ως προϊόν κι αυτοί δεν έχουν κάνει απολύτως καμία κίνηση ενώ έχουμε φτάσει στο παρά πέντε για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Ήδη αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι δουλειές στα χωράφια, όμως ο κόσμος αδυνατεί. Χρωστάμε τις περσινές υποχρεώσεις, είναι όλες απλήρωτες. Τα μαγαζιά με τα αγροτικά εφόδια είναι σε οικονομική ασφυξία, δεν έχουν πληρωθεί καθόλου και αδυνατούν να ξαναφέρουν εφόδια για τη νέα χρόνια. Πραγματικά κινδυνεύουν να μείνουν ακαλλιέργητα χωράφια. Ειδικά από τη περιοχή της Χαλάστρας πολλοί έχουν αλλάξει επάγγελμα και μιλάμε για παραγωγούς οι οποίοι δεν ήταν μικροί, με υποδομές και μεγάλες καλλιέργειες. Κι αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλοι. Από φέτος τον χειμώνα, έχουν εγκαταλείψει περίπου 15-20 άτομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, δεν υπάρχει "αύριο"»

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, σε δηλώσεις του ανέφερε πως «αν δεν υπάρχει βιώσιμο πρωτογενής τομέας, δεν υπάρχει ‘’αύριο’’ για ολόκληρη την κοινωνία». «Τα μέτρα του πρωθυπουργού θα πρέπει επιτέλους να νομοθετηθούν και να τρέξουν επιτέλους όλες αυτές οι πληρωμές. Δεν έχουν ακόμη γίνει πληρωμές του 2025 από τη βασική ενίσχυση, λόγω όλων των αλλαγών και των ελέγχων που έχει υποχρεώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», εξήγησε στη συνέχεια.

Φόβος για νέα έξαρση ευλογιάς

Ο κ. Αλειφτήρας έκρουσε παράλληλα το «καμπανάκι» του κινδύνου για πιθανή νέα έξαρση ευλογιάς ενόψει των εορτών του Πάσχα. «Παραμένει το τεράστιο πρόβλημα της ευλογιάς, όλα τα μέτρα βιοασφάλειας δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα, ο καιρός ανοίγει, οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ζωοτροφές, για να ταΐζουν τα ζώα τους μέσα σταβλισμένα. Θα πρέπει αν δούμε τι μέλλει γενέσθαι καθώς φτάνουμε στο Πάσχα, -καθώς πέρσι η μεγάλη έξαρση έγινε στις γιορτές του Πάσχα- και θα πρέπει να δούμε πως θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση ώστε να μη ξαναφτάσουμε σε ένα σημείο να θανατώνονται χιλιάδες ζώα κάθε μέρα και οι οικογένειες να μένουν χωρίς ενεργό εισόδημα», καταλήγει.

