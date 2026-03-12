Φωτιά σε κατάστημα με εκκλησιαστικά είδη στο Ηράκλειο – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/3) σε κατάστημα με εκκλησιαστικά είδη στο Ηράκλειο, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το συμβάν σημειώθηκε στις 3:30 περίπου σε κατάστημα που στεγάζεται επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως. Το κατάστημα γέμισε με καπνούς, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στην περιοχή. Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι από την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν υπήρχε κάποιος να κινδυνεύσει. Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και την περίπτωση εμπρησμού.

