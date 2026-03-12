Ιράν: Μυστήριο η τύχη του ηγέτη της παραστριωτικής Μπασίτζ, Ασάντολα Μπαντφάρ

Snapshot Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για τον θάνατο του Ασάντολα Μπαντφάρ, ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ.

Φημολογείται ότι σκοτώθηκε σε ισραηλινο

αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, αλλά δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν ή ισραηλινές πηγές.

Ο αναλυτής Joe Truzman επιβεβαιώνει τον θάνατο του Μπαντφάρ, αλλά το ακριβές χρονοδιάγραμμα και οι συνθήκες παραμένουν ασαφείς.

Τα ιρανικά μέσα αναγνώριζαν τον Μπαντφάρ ως επικεφαλής των υποθέσεων Μπασίτζ στο γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων πριν τις αναφορές για το χτύπημα.

Η Μπασίτζ είναι παραστρατιωτική δύναμη υπό τον Στρατό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Αντικρουόμενες είναι οι αναφορές για την τύχη του Ασάντολα Μπαντφάρ, ηγέτη της Basij, καθώς έντονη φημολογία στο διαδίκτυο, αλλά και μέσα που συνδέονται με την ιρανική αντιπολίτευσης ανέφεραν ότι σκοτώθηκε σε ισραηλινο-αμερικανικά χτυπήματα και μάλιστα έγινε και η κηδεία του στην Κομ.

Ωστόσο, δεν έχει γίνει καμία επιβεβαίωση από το καθεστώς του Ιράν, ενώ και ισραηλινά δίκτυα δεν μπορούν να επαληθεύσουν την πληροφορία.

Ο αναλυτής του Ιδρύματος για την Άμυνα των Δημοκρατιών (FDD) Joe Truzman έγραψε στο X ότι ο Μπαντφάρ «σκοτώθηκε σήμερα [Τρίτη]» σε ισραηλινο-αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, ένα χρονοδιάγραμμα που φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση με την αναφερόμενη ημερομηνία κηδείας που αναφέρει το Iran International.

Asadollah Badfar, head of the Basij at Iran's armed forces general staff, has been reported killed during joint US-Israeli strikes on Iran.



Badfar previously served as head of the Basij secretariat at the armed forces general staff.



Iranian authorities have not formally… pic.twitter.com/44OTvfVyg3 — Iran International English (@IranIntl_En) March 10, 2026

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, πριν από το αναφερόμενο χτύπημα, αναγνώρισαν τον Μπαντφάρ ως επικεφαλής των υποθέσεων Μπασίτζ στο γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων.

Η Jerusalem Post δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την ακριβή ημερομηνία, τον τόπο ή την αιτία του αναφερόμενου θανάτου του.

Η Μπασίτζ είναι εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη υπό τον Στρατό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

