Το Striker είναι το νέο μεγάλο Dacia
Η Dacia ετοιμάζει ένα ακόμη νέο μοντέλο στην κατηγορία C, το Striker, που με μήκος 4,62 μέτρων θα είναι ένα από τα πιο μεγάλα αυτοκίνητα στην ιστορία της Dacia, μιας και θα ξεπερνά σε μήκος το Bigster.
Θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε οικογένειες που αναζητούν ένα ευρύχωρο και πρακτικό αυτοκίνητο, χωρίς όμως να χρειάζεται να το πληρώσουν ακριβά.
