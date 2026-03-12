Παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια - Οδηγείται στη φυλακή

Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια μετά τη ποινή κάθειρξης που επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Ο σύζυγος του εκ των διευθυντών της εγκληματικής οργάνωσης, Νίκου Μιχαλολιάκου, οδηγείται στη φυλακή, ύστερα από την τελεσίδικη απόφαση της Δικαιοσύνης, για να εκτίσει την ποινή που της επιβλήθηκε.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων καταδίκασε την Ελένη Ζαρούλια σε πέντε έτη κάθειρξης για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, οδηγώντας την στη φυλακή, καθώς απορρίφθηκε το αίτημά της για μετατροπή της ποινής της σε χρηματική.

Εξάλλου, το Εφετείο επέβαλε κάθειρξη 13 ετών στον Νίκο Μιχαλολιάκο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, όπως και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά, Γιώργο Γερμενή και Ηλία Παναγιώταρο.

Διατηρήθηκε δε, η πρωτόδικη καταδίκη του Γιώργου Ρουπακιά σε ισόβια και 10 έτη κάθειρξης για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Το δικαστήριο αποφάσισε αναστολή εκτέλεσης της ποινής με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τρία έτη για τους Αλεξόπουλο Χρυσοβαλάντη, Αρβανίτη - Αβράμη Μιχαήλ, Γρέγο Αντώνιο, Στάθη Μπούκουρα και Δασκαλάκη Αριστόδημο.

