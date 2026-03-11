Δίκη Χρυσής Αυγής: Ελαφρυντικά μόνο σε 5 κατηγορούμενους - Ενδεχόμενο φυλάκισης ακόμα 5 προσώπων

Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής αναγνώρισε ελαφρυντικό μόνο σε πέντε κατηγορουμένους.

Η στάση αυτή του δικαστηρίου ενδέχεται να οδηγήσει στη φυλακή πέντε πρόσωπα που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός καταστημάτων κράτησης, με αναστολή, αναμένοντας την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.



Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους πρώην βουλευτές Στάθη Μπούκουρα, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη, Ελένη Ζαρούλια, καθώς και για ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης.

Διαβάστε επίσης