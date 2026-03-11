Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα γραφεία της Google, της Oracle, της Palantir και άλλων εταιρειών στο Ισραήλ

Νέα απειλή από το Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα γραφεία της Google, της Oracle, της Palantir και άλλων τεχ

Το Ιράν δηλώνει ότι ενδέχεται να στοχεύσει «οικονομικά κέντρα και τράπεζες» που σχετίζονται με αμερικανικές και ισραηλινές οντότητες «στην ευρύτερη περιοχή», έπειτα από ισχυρισμούς ότι τράπεζα στη χώρα δέχθηκε επίθεση.

Εκπρόσωπος του Khatam al-Anbiya (κοινό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων και των Φρουρών της Επανάστασης, υπεύθυνο για το σχεδιασμό στρατιωτικών επιχειρήσεων) δήλωσε ότι «ο εχθρός μας άφησε ελεύθερους να στοχεύσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή».

Προειδοποίησε ότι «οι κάτοικοι της περιοχής δεν πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τις τράπεζες».

Η λίστα με τους στόχους

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, δημοσίευσε λίστα με γραφεία και υποδομές που διαχειρίζονται κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες με ισραηλινές συνδέσεις, των οποίων η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές εφαρμογές, περιγράφοντάς τα ως «νέους στόχους του Ιράν».

«Καθώς το πεδίο του περιφερειακού πολέμου επεκτείνεται σε πόλεμο υποδομών, το πεδίο των νόμιμων στόχων του Ιράν επεκτείνεται», ανέφερε.

Στις εταιρείες περιλαμβάνονται οι Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia και Oracle, ενώ τα γραφεία και οι υποδομές για υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud βρίσκονται σε πολλές ισραηλινές πόλεις, καθώς και σε ορισμένες χώρες του Κόλπου.

