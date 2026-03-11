Οι δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο: Τα εντυπωσιακά αεροπλανοφόρα και τα αντιτορπιλικά

Πώς διαορφώνονται οι ναυτικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή 

Πώς διαορφώνονται οι ναυτικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή

Οι ελληνικές φρεγάτες «Ψάρα» (αριστερά) και «Κίμων» πλέουν στα ανοικτά των ακτών της Λεμεσού, Κύπρος, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026. 

Τεράστια είναι η συσσώρευση δυνάμεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Κόλπου με την ευρύτερη ζώνη να μοιάζει οχυρωμένη σαν «αστακός» υπό την ιρανική απειλή.

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή θωράκισε την Κύπρο, αποστέλλοντας δύο φρεγάτες και δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16, ενώ ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έστειλαν ή προτίθενται να στείλουν δυνάμεις.

Τα αεροπλανοφόρα έχουν την τιμητική τους και κυριολεκτικά έχουν περικυκλώσει την Αραβική Χερσόνησο. Την ίδια στιγμή το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διατηρεί σιωπηλά μια ισχυρή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ανεξάρτητοι παρατηρητές εντόπισαν ένα αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke (πιθανώς το USS Bulkeley ή το USS Thomas Hudner) που επιχειρεί περίπου 168 χλμ. ανοικτά των ακτών της Νετάνια, στο Ισραήλ.

Παράλληλα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνεχίζει να επιχειρεί με τουλάχιστον 4 αντιτορπιλικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως σημειώνουν αναλυτές, αυτή η ομάδα επιφανείας παρέχει κρίσιμη, συνεχή πολυεπίπεδη αεροπορική άμυνα για το Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα χρησιμεύει ως πλατφόρμα εκτόξευσης για επιθέσεις Tomahawk (TLAM) στο θέατρο των επιχειρήσεων.

Με λίγα λόγια τα αεροπλανοφόρα προκαλούν τις εντυπώσεις, αλλά τα αντιτορπιλικά κάνουν την... βαριά δουλειά.

Στρατιωτική ανάπτυξη από έξι χώρες

Ακολουθούν οι λεπτομέρειες των στρατιωτικών αναπτύξεων στην Ανατολική Μεσόγειο από συνολικά έξι ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως την Ελλάδα:

■ Ελλάδα: Έστειλε 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16. Δύο πλοία, συμπεριλαμβανομένης της φρεγάτας Κίμων, στάλθηκαν στο νησί.

■ Γαλλία: Ενώ η φρεγάτα Da Languedoc αναπτύχθηκε στην περιοχή, στάλθηκε επίσης και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle.

■ Ηνωμένο Βασίλειο: Μετά την επίθεση στην αεροπορική του βάση, το Ηνωμένο Βασίλειο απέστειλε στο νησί δύο ελικόπτερα Wildcat εξοπλισμένα με πυραύλους κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Επίσης αναχώρησε για την Κύπρο το βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Dragon. Επιπλέον οι Βρετανοί στέλνουν το RFA Lyme Bay «για ναυτικές αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο».

■ Γερμανία: Η φρεγάτα FGS Nordrhein-Westfalen έφτασε στο λιμάνι της Λεμεσού

■ Ιταλία και Ισπανία: Αποφάσισαν να στείλουν τις φρεγάτες Federico Martinego και Cristobal Colon, αντίστοιχα.

