«Τεράστιο» πλοίο στέλνουν οι Βρετανοί: Τι θα κάνει το RFA Lyme Bay στη Μεσόγειο

«Τεράστιο» πλοίο στέλνουν οι Βρετανοί «για ναυτικές αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο». Το RFA Lyme Bay προσφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο επιλογές για την πρώτη μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης εδώ και 20 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από βρετανικά μέσα, το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζει ένα δεύτερο πλοίο για αποστολή στη Μεσόγειο. Είχε ήδη ανακοινωθεί ότι το HMS Dragon, ένα αντιτορπιλικό τύπου 45, ετοιμάζεται για αποστολή, αλλά... καθυστερεί. Τώρα όμως το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι το RFA Lyme Bay προετοιμάζεται για αποστολή «για ναυτικές αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σύμφωνα με την βρετανική Telegraph το πλοίο είναι μια πλατφόρμα ικανή να διεξάγει επιχειρήσεις με ελικόπτερα και εξοπλισμένη με ιατρικές εγκαταστάσεις.

Η πιθανή αποστολή του Lyme Bay, του τεράστιου πλοίου της Royal Fleet Auxiliary (RFA), στην Ανατολική Μεσόγειο θα δημιουργούσε μια επιλογή για την εκκένωση Βρετανών υπηκόων από τον Κόλπο ή τον Λίβανο, σύμφωνα με το Skynews. Ωστόσο, το πλοίο θα χρησιμοποιηθεί πιθανότατα μόνο για τέτοιου είδους αποστολές, υποστηρίζοντας τα πολεμικά πλοία του Βασιλικού Ναυτικού.

Tα χαρακτηριστικά του RFA Lyme Bay

Το RFA Lyme Bay έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει στρατεύματα, οχήματα, προμήθειες και πυρομαχικά σε επιχειρήσεις του Βασιλικού Ναυτικού σε όλο τον κόσμο.

«Αυτό το τεράστιο πλοίο βοηθά το Βασιλικό Ναυτικό να διατηρήσει τις συνεχιζόμενες κυμάτων αμφίβιων επιθέσεων», αναφέρει το ναυτικό στην ιστοσελίδα του για το Lyme Bay.

«Από επιχειρήσεις μάχης και διεθνείς ασκήσεις έως αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, το RFA Lyme Bay και το πλήρωμά του συμβάλλουν στο να είναι ο στόλος προετοιμασμένος για τα πάντα».

Η τελευταία φορά που το ναυτικό πραγματοποίησε μεγάλη εκκένωση από ζώνη πολέμου ήταν το 2006, όταν τέσσερα πολεμικά πλοία και ένα πλοίο RFA διέσωσαν Βρετανούς υπηκόους από τον Λίβανο εν μέσω πολέμου με το Ισραήλ.

Εκείνη την φορά, το RFA Fort Victoria παρείχε καύσιμα και άλλη υποστήριξη στα πολεμικά πλοία που πραγματοποίησαν τις εκκενώσεις. Σήμερα, το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό είναι μικρότερο και διαθέτει λιγότερα πολεμικά πλοία για κινητοποίηση.

Τι θα κάνει το RFA Lyme Bay στη Μεσόγειο;

Σύμφωνα με το Skynews, το RFA Lyme Bay είναι κυρίως ένα πολιτικό πλοίο logistics. Αυτό ανέφερε ο ανταποκριτής του βρετανικού μέσου για την Ευρώπη Alistair Bunkall, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο, στην ανατολική Μεσόγειο, τον προορισμό του Lyme Bay.

Το πλοίο είναι ένα από τα τρία αποβατικά πλοία του Βασιλικού Στόλου Βοηθητικών Πλοίων, τα οποία μπορούν να παρέχουν βασική υλικοτεχνική υποστήριξη, ανεφοδιασμό εν πλω και επιχειρησιακή υποστήριξη στο Βασιλικό Ναυτικό και στους Βασιλικούς Πεζοναύτες σε όλο τον κόσμο.

Ο Bunkall αναφέρει ότι το πλοίο διαθέτει νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και μπορεί να περισυλλέξει άτομα που βρίσκονται σε ανθρωπιστικές κρίσεις.

Σύμφωνα με το Navy Lookout, ένα εξειδικευμένο περιοδικό, το Lyme Bay βρίσκεται στο Γιβραλτάρ και είναι το μόνο πλοίο που διαθέτει σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο στη Μεσόγειο.





