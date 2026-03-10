Η πλειοψηφία των Αμερικανών αποδοκιμάζει την επίθεση στο Ιράν - Η κοινή γνώμη σε μεγάλους πολέμους

Τις ημέρες μετά την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον του Ιράν, η υποστήριξη για τον πόλεμο είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι ήταν στις αρχές προηγούμενων ξένων συγκρούσεων.

Μέχρι στιγμής, οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθενται στις επιθέσεις στο Ιράν. Η υποστήριξη κυμαίνεται από 27% σε δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos έως 50% σε δημοσκόπηση του Fox News . Η μεγάλη διακύμανση υποδηλώνει ότι η κοινή γνώμη εξακολουθεί να διαμορφώνεται καθώς περισσότεροι Αμερικανοί μαθαίνουν λεπτομέρειες για τις επιθέσεις και τις συνέπειές τους.

Αλλά ακόμη και το υψηλότερο επίπεδο δημόσιας υποστήριξης για αυτή τη σύγκρουση είναι πολύ χαμηλότερο από εκείνο που είχε καταγραφεί στην αρχή των περισσότερων άλλων συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, του πολέμου της Κορέας και του πολέμου στο Ιράκ.

Τις ημέρες μετά την επίθεση που δέχθηκαν οι ΗΠΑ στο Περλ Χάρμπορ και την επακόλουθη κήρυξη πολέμου κατά της Ιαπωνίας, το 97% του κοινού υποστήριξε την κίνηση, σύμφωνα με την Gallup. Και τις ημέρες μετά την αποστολή στρατευμάτων από τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους στο Αφγανιστάν, το 92% των Αμερικανών ήταν υπέρ της απόφασης, όπως δείχνει δημοσκόπηση της Gallup.

Επίσης όσο αντιδημοφιλής κι αν έγινε τελικά ο πόλεμος στο Ιράκ, το 76% των Αμερικανών ενέκρινε την απόφαση για πόλεμο σε δημοσκόπηση που διεξήχθη την επόμενη μέρα από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ένα μέρος αυτής της διαφοράς στην υποστήριξη, δήλωσε η Σάρα Μάξι, αναπληρώτρια καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Λογιόλα του Σικάγο, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι προηγούμενοι πρόεδροι αφιέρωσαν χρόνο για να «πουλήσουν» πολέμους στο κοινό.

«Πριν από τον πόλεμο του Ιράκ το 2003, είχαμε έναν ολόκληρο χρόνο που εξετάζαμε γιατί αυτό είχε σημασία, γιατί εξαντλήσαμε άλλες επιχειρήσεις, γιατί το χρειαζόμασταν αυτό», δήλωσε η Μάξι, η οποία μελετά την κοινή γνώμη γύρω από τον πόλεμο και τις ξένες συγκρούσεις. «Δεν είχαμε πολλές ξένες συγκρούσεις χωρίς μια σαφή επικοινωνιακή στρατηγική εκ των προτέρων».

Υπάρχουν όμως και μεγαλύτερες δυνάμεις που παίζουν ρόλο. Στην αρχή των πολέμων, οι πρόεδροι συνήθως βιώνουν αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «φαινόμενο συσπείρωσης γύρω από τη σημαία», όπου η υποστήριξη διογκώνεται, ακόμη και μεταξύ εκείνων που κατά τα άλλα αποδοκιμάζουν τον πρόεδρο. Καθώς η πόλωση έχει αυξηθεί τα τελευταία 30 χρόνια και οι Αμερικανοί έχουν απομακρυνθεί πολιτικά, αυτό το φαινόμενο έχει μειωθεί.

«Άνθρωποι από το αντίπαλο κόμμα του προέδρου ήταν η πηγή της μεγαλύτερης συσπείρωσης στον πρόεδρο, αλλά οι Δημοκρατικοί δεν πρόκειται να συσπειρωθούν πίσω από τον Τραμπ», δήλωσε ο Μάθιου Μπάουμ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που μελετά την κοινή γνώμη για την εξωτερική πολιτική.

«Για αυτόν τον πρόεδρο, στο βαθμό που έχει οποιαδήποτε συγκέντρωση από τη βάση του, υπάρχει μία βάση που πιστεύει ότι τον προσέλαβε για να βγάλει τη χώρα από τους πολέμους», πρόσθεσε. Η υποστήριξη για τους πολέμους συνήθως μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς τα θύματα αυξάνονται και οι Αμερικανοί αρχίζουν να αισθάνονται το κόστος του πολέμου.

Κατά την έναρξη του πολέμου του Βιετνάμ , το 60% των Αμερικανών δεν θεωρούσε τον πόλεμο λάθος. Αλλά καθώς ο αριθμός των θυμάτων αυξανόταν, αυξάνονταν και οι αμφιβολίες του κοινού. Μέχρι το 1969, η πλειοψηφία του κοινού έλεγε ότι ο πόλεμος ήταν ένα λάθος. Αυτός ο αριθμός συνέχισε να αυξάνεται καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν. (σσ: Δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις σχετικά με την αποδοχή του κοινού από τον πόλεμο του Βιετνάμ στην αρχή της σύγκρουσης.)

Το λαϊκό αίσθημα για τον πόλεμο στο Ιράκ μειώθηκε κατακόρυφα αμέσως μετά την έναρξή του, με μόλις το 43% των Αμερικανών να υποστηρίζει τον πόλεμο μέχρι το τέλος. Αυτή η πτώση στην υποστήριξη, ωστόσο, σημειώθηκε και στα δύο κόμματα. Αλλά οι εποχές του ενιαίου εθνικού μετώπου έχουν περάσει προ πολλού. «Στο βαθμό που ο πολιτικός διχασμός σταματούσε κάποτε σε περιόδους μεγάλων κρίσεων, αυτό δεν ισχύει πλέον», είπε ο κ. Μπάουμ.

Διαβάστε επίσης