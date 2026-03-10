Release Athens 2026: Το 70% των εισιτηρίων για το Anniversary Live των HMIZ έχει εξαντληθεί!

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, το πιο εμβληματικό σχήμα του εγχώριου Hip hop συναντά ξανά το κοινό που μεγάλωσε μαζί του

Newsbomb

Release Athens 2026: Το 70% των εισιτηρίων για το Anniversary Live των HMIZ έχει εξαντληθεί!
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

To Release Athens 2026 υποδέχεται τα Ημισκούμπρια, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Τρεις δεκαετίες από την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση, το πολυαναμενόμενο reunion είναι γεγονός. Το θρυλικό τρίο επιστρέφει στη σκηνή για ένα και μοναδικό live στην Αθήνα όπου τα 30 Χρόνια Επιτυχίες γίνονται πραγματικότητα σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Τα Ημισκούμπρια είναι το πιο επιδραστικό και αναγνωρίσιμο σχήμα του ελληνικού hip hop. Δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’90 από τους Δημήτρη Μεντζέλο, Μιθριδάτη και Πρύτανη, διαμορφώνοντας από νωρίς ένα ύφος που συνδυάζει χιούμορ, σάτιρα και μια καυστική ματιά στην καθημερινότητα, στοιχεία που έμελλε να γίνουν σήμα κατατεθέν τους.

img1871portraitcompositec-2.jpg

Το 1996 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους 30 Χρόνια Επιτυχίες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μαζική διάδοση του ελληνικού Hip hop, αφού έγινε ο πρώτος χρυσός δίσκος της σκηνής. Ανάλογη επιτυχία γνώρισαν και στη συνέχεια τα Ο Δίσκος Που Διαφημίζετε, Στενές Επαφές Με 3ς Τύπους, και 2030, δίσκοι που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι, εδραιώνοντας το συγκρότημα ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι συνολικά.

Με τραγούδια που μετατράπηκαν σε διαχρονικές ατάκες, με ρεφρέν που τραγουδήθηκαν μαζικά σε συναυλίες, clubs και παρέες, τα Ημισκούμπρια απέκτησαν μια σπάνια σύνδεση με το κοινό ενώ ταυτόχρονα εξέλιξαν και ανανέωσαν τη σατιρική πλευρά της ελληνικής δισκογραφίας. Στην πορεία συνεργάστηκαν με παγιωμένα και ευρέως αναγνωρίσιμα ονόματα του εγχώριου τραγουδιού, γεφυρώνοντας σκηνές και διευρύνοντας το αποτύπωμα του ήχου τους.

img1565compositeesnapseedcopy.jpg

Με κυκλοφορίες όπως Τη Λόλα Απ' Τη Φωτιά Ποιος Θα Τη Βγάλει;, Γυναικολογίες και Η Απλή Μέθοδος Των Τριών, αλλά και με μεταγενέστερα singles, η παρουσία τους παρέμεινε σταθερή, ενώ το υλικό της πρώτης περιόδου συνέχισε να επιστρέφει στη συλλογική μνήμη της εγχώριας μουσικής. Τα τραγούδια τους λειτουργούν πλέον ως σημεία αναφοράς για διαφορετικές γενιές ακροατών, αποτυπώνοντας το ιδιαίτερο χιούμορ, τη γλώσσα και την αισθητική που χαρακτήρισε μια ολόκληρη φάση της ελληνικής μουσικής.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, το πιο εμβληματικό σχήμα του εγχώριου Hip hop συναντά ξανά το κοινό που μεγάλωσε μαζί του αλλά και μια νέα γενιά που ανακάλυψε τον ήχο και το χιούμορ τους εκ των υστέρων. Πρόκειται για μια εμφάνιση που το κοινό περίμενε χρόνια, μια συναυλία επετειακού χαρακτήρα τώρα που γιορτάζουν 30 Χρόνια Επιτυχίες στην κυριολεξία, μια γιορτή που δεν θα επαναληφθεί και μια σπάνια ευκαιρία να βιώσει κανείς ζωντανά την ενέργεια και την ιστορία των Ημισκουμπρίων.

Θα γίνει ο χαμός!

Follow Ημισκούμπρια:

Facebook
Instagram
Spotify

YouTube

imizpost.jpg

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Κυριακή 1 Μαρτίου, στις 12:00, προς 17€ και για συγκεκριμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 20€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 50€ και προνομιακές παροχές:

  • Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
  • Ξεχωριστή πύλη εισόδου
  • Ξεχωριστές τουαλέτες

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Follow Release Athens:

Official Website

Facebook

Instagram

TikTok

YouTube

Spotify

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:02ΚΟΣΜΟΣ

Τα καταφύγια της κρίσης: Πώς ετοιμάζονται οι μεγιστάνες για το «τέλος του κόσμου» - Τα υπόγεια, πολυτελή bunker και οι συλλογές όπλων

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Stoiximan Wheels of Change: Άγγιξαν τις 1.000 οι συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για έκτακτα μέτρα: «Θα δράσουμε ανάλογα με την ένταση και την έκταση της κρίσης»

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Θα επιμείνουμε μέχρι να γυρίσουν τα λεφτά στους τίμιους αγρότες»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική: Πάνω από 5.200 παραβάσεις σε τέσσερις ημέρες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απαντά στις απειλές του Τραμπ: «Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε»

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τοποθέτηση Τραμπ: «Είναι πιθανό να συνομιλήσω με το Ιράν, θα εξαρτηθεί από τους όρους»

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Απειλή για βόμβα στα δικαστήρια - Εκκενώθηκε το κτίριο

13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης υπέρ πυρηνικής ενέργειας: Οι ΑΠΕ δεν επαρκούν, είναι ώρα η Ελλάδα να εξερευνήσει αν οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι - Ανασύρθηκε καλά στην υγεία του ο οδηγός

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Σταθερή πρόθεση της κυβέρνησης η διαλεύκανση κάθε υπόθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

13:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από όλα έχει ο μπαξές στη μεσημεριανή ζώνη – Από το 19% στο 0,6%

13:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Το 70% των εισιτηρίων για το Anniversary Live των HMIZ έχει εξαντληθεί!

13:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκε στο 2,7% τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός: Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Κατά ριπάς» τα χτυπήματα εκατέρωθεν - Patriot στην Τουρκία, νέο βίντεο επίδειξης του Ιράν

13:03ΕΥ ΖΗΝ

Τι χρώματος πιπεριές είναι οι πιο θρεπτικές;

13:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης - Γιάννα Χορμόβα: Απασχόληση, κατάρτιση και οι νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας

13:00LIFESTYLE

Γιώργος Καράβας: «Από θέμα τύχης φτάσαμε στην Ελλάδα μια μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Η πλειοψηφία των Αμερικανών αποδοκιμάζει την επίθεση στο Ιράν - Πως διαμορφώθηκε η κοινή γνώμη στους μεγάλους πολέμους των ΗΠΑ

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τοποθέτηση Τραμπ: «Είναι πιθανό να συνομιλήσω με το Ιράν, θα εξαρτηθεί από τους όρους»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Κατά ριπάς» τα χτυπήματα εκατέρωθεν - Patriot στην Τουρκία, νέο βίντεο επίδειξης του Ιράν

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Καθηγητής έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από αδελφό μαθητή, τον οποίο χτύπησε ο γιος του εκπαιδευτικού

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

12:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Η βενζίνη είναι ακόμη φθηνή» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης ενώ οι τιμές στα καύσιμα καλπάζουν

17:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Δεν έχουμε πρόθεση να στείλουμε πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο, το ΝΑΤΟ δίνει το ίδιο αντιαεροπορικό σύστημα στην Τουρκία

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Aramco προειδοποιεί: Καταστροφικές οι συνέπειες, εάν συνεχιστεί το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ