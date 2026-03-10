Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

Εμφανής η τουρκική ενόχληση για όσα διαδραματίζονται στην περιοχή 

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

O εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντοας κόμματος, Ομέρ Τσελίκ 

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις και για την Ελλάδα προχώρησε χθες ο Ομέρ Τσελίκ με αφορμή την αποστολή τουρκικών F-16 στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος του Ερντογάν (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης – AKP) αυτό συνέβη προκειμένου «να επιτευχθεί ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρη. Εννοώ, όπως το έθεσα, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου χώρος για να δέσει καν ένα αλιευτικό σκάφος στην Ανατολική Μεσόγειο. Παντού είναι γεμάτα πολεμικά πλοία. Φυσικά, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ασφάλεια των κατεχομένων. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι αυτή τη στιγμή μια από τις πιο κοντινές πλευρές στον Σιωνισμό, στη σιωνιστική επιθετικότητα, σε αυτό το γενοκτονικό δίκτυο. Το κάνουν αυτό ανοιχτά. Συνάπτουν ορισμένους μηχανισμούς με το Ισραήλ, τους οποίους αποκαλούν «συνεργασία ασφαλείας» και ούτω καθεξής. Φυσικά, αυτός θα είναι ένας επαίσχυντος λεκές για τη φήμη τους», είπε και πρόσθεσε:

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά κάνει επίσης ένα λάθος. Νομίζουν ότι φέρνοντας ανθρώπους εκεί, μπορούν να δημιουργήσουν στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας ή των κατεχομένων». Ωστόσο, χρειάζονται μόνο πέντε ή έξι λεπτά για να ταξιδέψει εκεί ένα από τα μαχητικά μας αεροσκάφη από τις νότιες επαρχίες μας».

Στη συνέχεια ο Τσελίκ αναφέρθηκε στην μεταφορά των συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο:

«Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα ανέπτυξαν Patriot στην Κάρπαθο, νότια της Κρήτης. Αυξάνουν επίσης τις δυνάμεις τους εκεί. Φυσικά, δεν βλέπουμε καμία σοβαρή πτυχή σε αυτές τις πρωτοβουλίες από την ελληνοκυπριακή πλευρά, από την Ελλάδα. Ή, η Γαλλία βγαίνει και λέει πολύ λανθασμένα: «Θα στείλω πολεμικά πλοία εκεί για να υποστηρίξουν την ελληνοκυπριακή πλευρά επειδή ιρανικοί πύραυλοι τη στοχεύουν». Φυσικά, είναι απολύτως φυσιολογικό να κάνουμε αυτά τα βήματα (ανάπτυξη δυνάμεων στην Κύπρο) για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ισορροπία δυνάμεων εν μέσω όλου αυτού του χάους στην Ανατολική Μεσόγειο, πρώτον όσον αφορά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας εκεί, και δεύτερον όσον αφορά τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατεχομένων. Αυτό δεν είναι ένα βήμα που λαμβάνεται εναντίον κανενός. Είναι κάτι που λαμβάνεται για να ενισχύσει την προοπτική ασφάλειας της Τουρκίας και των κατεχομένων στη χαοτική κατάσταση εκεί, όσον αφορά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους».

«Μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλα βήματα»

«Αλλά πρέπει να προστεθεί ότι μπορεί να ακολουθήσουν συστήματα αεράμυνας», κέντρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και άλλα βήματα. Φυσικά. Επειδή τα κατεχόμενα βρίσκονται ακριβώς στη μέση όλων αυτών των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν το κάνουμε αυτό εναντίον κανενός, αλλά για την ασφάλεια, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των κατεχομένων και, φυσικά, για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας», υποστήριξε το στέλεχος του AKP.

