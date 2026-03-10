Η τριμερής στην Κύπρο και τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλαν Μητσοτάκης, Μακρόν, Χριστοδουλίδης

Την ώρα που ο πόλεμος μαίνεται στην... αυλή της Κύπρου, η παρουσία δύο ισχυρών ηγετών της ΕΕ στο νησί, του Κυριάκου Μητσοτάκη και το Εμανουέλ Μακρόν αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρραγής κι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση έρθει

Μιχάλης Παπαδάκος

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved
Η τριμερής στην Κύπρο ανέδειξε σαφή γεωπολιτικά μηνύματα, τόσο για τις χώρες που ενεπλάκησαν, Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία, όσο και για τη γενικότερη στάση της Ευρώπης στον πόλεμο στο Ιράν.

Καταρχάς η άμεση κινητοποίηση της Ελλάδας και της Γαλλίας, αλλά και μιας πλειάδας συμμάχων, απέδειξε και στην πράξη ότι η Κύπρος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης.

Ανέδειξε εξάλλου τα ευρωπαϊκά αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά στην προσήλωση της Ένωσης στην άμυνα με την αποστολή φρεγατών, μαχητικών και αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων των Συμμάχων στη Μεγαλόνησο.

Την ώρα που ο πόλεμος μαίνεται στην... αυλή της Κύπρου, η παρουσία δύο ισχυρών ηγετών της ΕΕ στο νησί, του Κυριάκου Μητσοτάκη και το Εμανουέλ Μακρόν αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρραγής κι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση έρθει.

Το είπε άλλωστε σε κάθε τόνο ο Γάλλος πρόεδρος ότι «όποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη».

Η στήριξη δε στη χώρα του Λιβάνου αποδεικνύει ότι η Ευρώπη δεν αρκείται σε ρόλο παρατηρητή, αλλά αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην γεωστρατηγική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής. Οι τρεις ηγέτες επανέλαβαν την ισχυρή στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου και τόνισαν την ανάγκη να αποφευχθεί ευρείας κλίμακας και μεγάλης διάρκειας επιχείρηση στο έδαφος του Λιβάνου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει επενδύσει εξάλλου στην ενίσχυση των σχέσεων της χώρας του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, επιδιώκοντας να καταστήσει την Κύπρο αναπόσπαστο κομμάτι του δυτικού άξονα.

Τα μηνύματα στήριξης από Μητσοτάκη, Μακρόν

«Από εδώ στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως η προστασία της Κύπρου αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας.

Και από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι «θα ήθελα να εκφράσω τη φιλία μου και την αλληλεγγύη μου στον ελληνικό λαό. Και να περάσουμε το μήνυμα στους Κύπριους ότι όταν η Κύπρος είναι υπό επίθεση δεν είναι μόνο ζήτημα ασφάλειας για την Κύπρο και την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη (...) Η άμυνα και η ασφάλεια είναι στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ των λαών. Είμαστε εδώ στο πλευρό σας».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί συλλογική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που, όπως τόνισε, εξηγεί και την παρουσία των δύο έτερων ηγετών στο νησί.

Η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και οι προκλήσεις

Η Κύπρος αποτελεί ουσιαστικά ένα «πείραμα» για το μεγαλόπνοο σχέδιο της Ευρώπης να αποκτήσει κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και να αποκτήσει τον δικό της μηχανισμό αποτροπής επιθέσεων.

Η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα στοχεύει στη δημιουργία αυτόνομης στρατιωτικής ισχύος, μέσω ενός Ευρωπαϊκού Υπουργείου Άμυνας και Ευρωστρατού, για την ενίσχυση της ασφάλειας και τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Με την σύσταση του Ευρωστρατού, η ΕΕ επιδιώκει τη μείωση της εξάρτησης από το ΝΑΤΟ κι άλλες εξωτερικές συμμαχίες, εξασφαλίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια καθορίζεται από τα κοινά συμφέροντα των πολιτών.

Η εμπλοκή της Κύπρου στον πόλεμο του Ιράν, αποδεικνύει ότι η απειλή μπορεί να έρθει από οπουδήποτε, κι όχι μόνο εξ ανατολάς, όπου είχαν επικεντρωθεί όλο αυτό τον καιρό σε μια πιθανή διένεξη με τη Ρωσία και τον στρατό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

