Ντόρα Μπακογιάννη: «Ακόμη και αν κάποιος δεν πάει τον Μητσοτάκη είναι περήφανος»

«Η Τουρκία το κάνει για την τιμή των όπλων, για επίδειξη σημαίας. Ο Ερντογάν δέχεται επίθεση από την αντιπολίτευση. Η Τουρκία από αντιαεροπορική άμυνα είναι γυμνή. Για αυτό και δύο πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από νατοϊκή βάση», ανέφερε μεταξύ άλλων σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη με αφορμή την αποστολή τουρκικών F-16 στην Κύπρο.

«Ακόμη και αν κάποιος δεν πάει τον Μητσοτάκη είναι περήφανος», σχολίασε επίσης για τις τελευταίες κυβερνητικές πρωτοβουλίες με αποστολή μαχητικών αεροσκαφών και φρεγατών στην Κύπρο.

Για την αντιπολίτευση είπε: «Οι άλλοι ακολουθούν λάθος πίστα. Δείχνει ανευθυνότητα».

«Το γαρ πολύ της θλίψεως…», απάντησε για τις δηλώσεις Τσίπρα. «Δεν υπάρχει Έλληνας που θα πει γελωτοποιό τον Μητσοτάκη. Ξέφυγε ο Τσίπρας και έχυσε την καρδάρα με το γάλα». «Για τους άλλους που δείχνουν εθνική ευαισθησία, όπως τον κ. Σαμαρά, περίμενα να είχε το περίσσευμα καρδίας να πει σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο. Αλλά το γινάτι βγάζει μάτι»

«Όταν έρχονται τόσα ευρωπαϊκά πλοία για να προστατεύσουν την Κύπρο κάτι σημαίνει», επισήμανε επίσης η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι στην κρίση ο Έλληνας θέλει να κρατάει κάποιος σταθερά το τιμόνι»

