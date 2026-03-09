Βίντεο από την άφιξη των τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο, που δείχνει την άφιξη έξι μαχητικών F-16C Fighting Falcons της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο Ercan στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.

BREAKING: This footage shows the arrival of six F-16C Fighting Falcons of the Turkish Air Force at Ercan Airport in the occupied part of Cyprus. They are said to have been deployed to protect the occupied areas of the island from what Erdoğan’s regime claims are threats posed by… pic.twitter.com/QU980uFEcY — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 9, 2026

Türkiye , Kuzey Kıbrıs'a 6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırıldı. pic.twitter.com/NCIcsTsNce — milena (yeni hesap) (@MilenaEmmastrt) March 9, 2026

Νωρίτερα σήμερα το πρωή εκδόθηκε και σχετική δήλωση από την τουρκική πλευρά που αναφέρει:

Στο πλαίσιο της σταδιακής προσέγγισης για την ενίσχυση της ασφάλειας της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί από σήμερα στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου.

Πρόσθετα μέτρα θα συνεχίσουν να λαμβάνονται με βάση τις περαιτέρω εξελίξεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Σήμερα στην Κύπρο αναμένεται να βρεθούν τόσο ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι θα έχουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Υπενθυμίζεται ότι στη Μεγαλόνησο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή δύο ζεύγη ελληνικών F-16 και δύο φρεγάτες.

