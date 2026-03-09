Στα κατεχόμενα έξι τουρκικά F-16 και συστήματα αεράμυνας - Η επίσημη δήλωση

Γεγονός είναι η αποστολή μαχητικών αεροσκαφών F-16 και συστημάτων αεράμυνας από την Τουρκία στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε και σχετική δήλωση που αναφέρει:

Στο πλαίσιο της σταδιακής προσέγγισης για την ενίσχυση της ασφάλειας της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί από σήμερα στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου.

Πρόσθετα μέτρα θα συνεχίσουν να λαμβάνονται με βάση τις περαιτέρω εξελίξεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

KKTC’ye Konuşlandırılan F-16’lar ve Hava Savunma Sistemleri Hakkında Açıklama



Statement Regarding F-16s and Air Defence Systems Deployed to the TRNC#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ahMqqaGjQQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2026

Σήμερα στην Κύπρο αναμένεται να βρεθούν τόσο ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι θα έχουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Υπενθυμίζεται ότι στη Μεγαλόνησο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή δύο ζεύγη ελληνικών F-16 και δύο φρεγάτες.

