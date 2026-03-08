Ρωσική τεχνολογία βρέθηκε στο drone που χτύπησε τη βάση της RAF στην Κύπρο

Το καμικάζι drone που χτύπησε μια βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο ήταν εξοπλισμένο με ρωσικό στρατιωτικό υλικό, υποστηρίζει δημοσίευμα των Sunday Times.

Το drone χτύπησε την βρετανική βάση στο Ακρωτήρι την Κυριακή 1 Μαρτίου. Περιείχε ένα ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, ένα κομμάτι υλικού που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε drones που αναχαιτίστηκαν από την ουκρανική αεροπορική άμυνα τον Δεκέμβριο.

Η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών έστειλε τα ανακτηθέντα εξαρτήματα σε ένα εργαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο για περαιτέρω έρευνα. Πιστεύεται ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μαχητές της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.



Η ανακάλυψη, η οποία παρέχει την πρώτη απόδειξη ότι ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στον πόλεμο του Ιράν, εγείρει ανησυχίες για την αυξανόμενη παρουσία της Μόσχας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, γράφουν οι Sunday Times. Ακολουθεί αναφορές ότι η Ρωσία μεταβιβάζει πληροφορίες στην Ιράν για να την βοηθήσει να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών των αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών. Το Σάββατο, ο Αντρέι Κελίν, πρέσβης της Ρωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι η χώρα του «δεν είναι ουδέτερη» στον πόλεμο, προσθέτοντας ότι η θέση της Μόσχας είναι

Σύμφωνα με τον βρετανικό μέσο, υπάρχουν πλέον ανησυχίες ότι βρετανικά στρατιωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων δύο ελικοπτέρων Wildcat που έφτασαν στην Κύπρο την Παρασκευή, θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο του Ιράν και των αντιπροσώπων του στο Λίβανο και την Υεμένη, με βάση τις ρωσικές πληροφορίες στόχευσης.

Ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, αρχηγός του γενικού επιτελείου άμυνας, δήλωσε ότι «δεν έχει καμία αμφιβολία» ότι η Ρωσία έχει μεταβιβάσει πληροφορίες στο Ιράν. «Αυτός είναι ένας άξονας που πρέπει να καταγγείλουμε. Η συνεργασία μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας καθιστά τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι», είπε. Ο Knighton, επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι η επίθεση κατά της RAF Akrotiri ξεκίνησε από τον Λίβανο από μια «ομάδα που υποστηρίζει το Ιράν». Πιστεύεται ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μαχητές της Χεζμπολάχ.

