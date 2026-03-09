«Μαύρη Δευτέρα» στις αγορές - Το πετρέλαιο πλησιάζει τα 120 δολάρια το βαρέλι

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται, καθώς ο κλιμακούμενος πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν τροφοδοτεί φόβους για παρατεταμένη διακοπή των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Μια σημαντική διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό από την περιοχή, απειλεί να αυξήσει τις τιμές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου -που πλησιάζουν τα 120 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022- προκαλεί μεγάλες αναταράξεις στις αγορές με μαζικές ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια της Ασίας και έντονη νευρικότητα στους επενδυτές. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα ενεργοποίησε σήμερα (9/3) για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις συνεδριάσεις τον μηχανισμό «circuit breaker», οδηγώντας σε ένα ευρύτερο περιφερειακό «sell-off».

Ο δείκτης σημείωσε βουτιά άνω του 8%, προκαλώντας 20λεπτη αναστολή των συναλλαγών από τις 10:31 π.μ (τοπική ώρα). Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί της χώρας. Η Samsung Electronics κατέγραψε πτώση άνω του 10%, ενώ η SK Hynix υποχώρησε κατά 12,3%.

Η άνοδος των τιμών ενέργειας σημειώθηκε μετά τις περικοπές παραγωγής από χώρες της Μέσης Ανατολής και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οδηγώντας το πετρέλαιο στην ισχυρότερη ημερήσια άνοδο σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αυξήθηκαν κατά 26,1% στα 116,08 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ σημείωσε άνοδο 27,6% στα 116,03 δολάρια.Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το τέλος του 1988, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG.

Η G7 εξετάζει την κοινή διάθεση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 θα συζητήσουν σήμερα (9/3) μια κοινή αποδέσμευση πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σύμφωνα με τους Financial Times. Τρεις χώρες της G7, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, έχουν μέχρι στιγμής εκφράσει την υποστήριξή τους στην ιδέα, προσθέτουν οι FT, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν έχει οδηγήσει σε ιστορική άνοδο τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Στην έκτακτη συνάντησή τους σήμερα το απόγευμα οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης τιμής του πετρελαίου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εικονικά υπό την προεδρία της Γαλλία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G7.

Οι αγορές ενέργειας είναι ιδιαίτερα νευρικές επειδή η κρίση εκτυλίσσεται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται συνήθως περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οι διαταραχές στις κινήσεις των δεξαμενόπλοιων και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι για την ασφάλεια έχουν ήδη επιβραδύνει τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, με τους Ασιάτες αγοραστές να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, λόγω της μεγάλης εξάρτησής τους από το αργό πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής.

«Η ανοδική πίεση στις τιμές πιθανότατα θα συνεχιστεί εκτός αν η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών επαναληφθεί σύντομα και οι περιφερειακές εντάσεις μειωθούν» δήλωσε ο Βάσου Μίνον, διευθύνων σύμβουλος επενδυτικής στρατηγικής στην OCBC στη Σιγκαπούρη. Το Ιράκ και το Κουβέιτ έχουν αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου, προσθέτοντας στις προηγούμενες μειώσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ, καθώς ο πόλεμος εμπόδισε τις αποστολές από τη Μέση Ανατολή. Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία θα πρέπει επίσης να μειώσουν την παραγωγή τους μόλις εξαντληθούν οι αποθήκες πετρελαίου.

O Moτζτάμπα Χαμενεΐ

Τις τιμές πίεσε και ο διορισμός του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν, μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ από τις αμερικανοισραηλινές επιθέσεις, γεγονός που σηματοδοτεί ότι οι σκληροπυρηνικοί παραμένουν σταθερά στην εξουσία στην Τεχεράνη, δέκα ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσής της με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. «Με τον διορισμό του γιου του εκλιπόντος ηγέτη ως νέου ηγέτη του Ιράν, ο στόχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν γίνεται πιο δύσκολος», δήλωσε ο Σατόρου Γιοσίντα, αναλυτής εμπορευμάτων στην Rakuten Securities.

«Αυτή η άποψη προκάλεσε νευρικότητα στις αγορές, καθώς το Ιράν αναμένεται να συνεχίσει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις άλλων χωρών παραγωγής πετρελαίου, όπως είδαμε την περασμένη εβδομάδα», είπε, προβλέποντας ότι η τιμή του WTI θα μπορούσε να αυξηθεί στα 120 δολάρια και στη συνέχεια στα 130 δολάρια το βαρέλι σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Εβδομάδες ή μήνες με υψηλές τιμές καυσίμων

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις παγκοσμίως θα μπορούσαν να αντιμετωπισουν εβδομάδες ή μήνες υψηλότερων τιμών καυσίμων, ακόμη και αν η σύγκρουση που διαρκεί πλέον εννέα ημέρες τελειώσει γρήγορα, καθώς οι προμηθευτές αντιμετωπίζουν ζημιές στις εγκαταστάσεις, προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και αυξημένους κινδύνους για τη ναυτιλία.

«Το επόμενο κρίσιμο ζήτημα θα είναι το αν τελικά θα φτάσουν σε σημείο όπου θα πρέπει να αρχίσουν να κλείνουν τις πετρελαιοπηγές, κάτι που όχι μόνο θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο την παραγωγή, αλλά θα καθυστερήσει και την απάντηση μόλις η σύγκρουση εκτονωθεί. Αυτό ενδεχομένως θα διατηρούσε υψηλά τις τιμές για πολύ περισσότερο καιρό», δήλωσε ο Ντάνιελ Χάινς, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην ANZ.

Η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ από τα κύρια νότια πετρελαϊκά πεδία έχει μειωθεί κατά 70% σε μόλις 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, καθώς η χώρα δεν είναι σε θέση να εξάγει πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ λόγω του πολέμου στο Ιράν, δήλωσαν πηγές του κλάδου. Η αποθήκευση αργού πετρελαίου έχει φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητα, δήλωσε αξιωματούχος της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Basra.

Η Kuwait Petroleum Corporation άρχισε να μειώνει την παραγωγή πετρελαίου το Σάββατο και κήρυξε ανωτέρα βία στις αποστολές, αν και δεν ανέφερε πόση παραγωγή θα σταματήσει. Οι επιθέσεις του Ιράν σε πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή συνεχίστηκαν. Το Γραφείο Τύπου της Φουτζάιρα ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στη ζώνη πετρελαϊκής βιομηχανίας Φουτζάιρα των ΗΑΕ λόγω πτώσης συντριμμιών, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε στο X ότι αναχαίτισε ένα drone που κατευθυνόταν προς το πετρελαιοπηγή Shaybah.

Καλούν τον Τραμπ να αποδεσμεύσει πετρέλαιο από το Στρατηγικό Απόθεμα

Ο ισραηλινός στρατός έχει απειλήσει να σκοτώσει οποιονδήποτε αντικαταστήσει τον εκλιπόντα ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μόνο όταν ο στρατός και οι ηγέτες του Ιράν θα έχουν εξοντωθεί.

Εν τω μεταξύ, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ, κάλεσε τον Τραμπ να αποδεσμεύσει πετρέλαιο από το Στρατηγικό Απόθεμα (SPR) για τη συγκράτηση των τιμών. «Ο Πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να απελευθερώσει το πετρέλαιο τώρα για να σταθεροποιήσει τις αγορές, να μειώσει τις τιμές και να σταματήσει το σοκ τιμών που ήδη βιώνουν οι αμερικανικές οικογένειες χάρη στον απερίσκεπτο πόλεμό του», δήλωσε ο Σούμερ.

Ο Τραμπ από την πλευρά του εμφανίζεται αδιάφορος για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, εστιάζοντας στην υψηλή εγχώρια παραγωγή. O πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στο Truth Social ότι η αύξηση των «βραχυπρόθεσμων τιμών του πετρελαίου» ήταν ένα «πολύ μικρό τίμημα» για την καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν. «Μόνο οι ανόητοι θα σκέφτονταν διαφορετικά!», πρόσθεσε ο Τραμπ.

