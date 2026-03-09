Χανιά: Mε συγκίνηση τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νίκου Ξυλούρη

Snapshot Ο Δήμος Χανίων αποκάλυψε την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο Πάρκο Άλκηστις Αγοραστάκη σε μια σεμνή τελετή.

Με συγκίνηση και σε μια σεμνή τελετή, ο Δήμος Χανίων αποκάλυψε το απόγευμα την προτομή του σπουδαίου Κρητικού καλλιτέχνη, Νίκου Ξυλούρη, στο Πάρκο Άλκηστις Αγοραστάκη. Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, γνωστού ως «Αρχάγγελος της Κρήτης», που με την καλλιτεχνική του παρουσία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική παράδοση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην τελετή παρευρέθηκαν η σύζυγός του, Ουρανία Ξυλούρη, μέλη της οικογένειας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλλιτέχνες, μαθητές και πολίτες, αποδίδοντας τιμή σε έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές της κρητικής μουσικής και παράδοσης. Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από μουσικές και τραγούδια αφιερωμένα στον μεγάλο καλλιτέχνη.

Η προτομή φιλοτεχνήθηκε από τον διακεκριμένο Χανιώτη γλύπτη, αείμνηστο Γιάννη Π. Μαρκαντωνάκη, και η κατασκευή της έγινε δυνατή χάρη στη δωρεά του ίδιου του δημιουργού και του επίσης αείμνηστου δικηγόρου Σπύρου Λιονάκη.