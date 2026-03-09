Εκτός ελέγχου η τιμή του πετρελαίου με ιστορικό «άλμα» 24% – Πάνω από τα 114 δολάρια το Brent

Συνεχίζεται ο ξέφρενος ρυθμός ανόδου των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent να φτάνει τα 114,887 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI τα 113,526 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας ημερήσια άνοδο περίπου 24%.

Εκτός ελέγχου η τιμή του πετρελαίου με ιστορικό «άλμα» 24% – Πάνω από τα 114 δολάρια το Brent
  • Οι τιμές του πετρελαίου Brent και WTI σημείωσαν ημερήσια άνοδο περίπου 24%, φτάνοντας τα 114,887 και 113,526 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα.
  • Η άνοδος οφείλεται σε μειώσεις παραγωγής στη Μέση Ανατολή, κυρίως στο Ιράκ, Κουβέιτ και Κατάρ, που έχουν επηρεάσει την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
  • Η παραγωγή πετρελαίου στο νότιο Ιράκ μειώθηκε κατά περίπου 70%, από 4,3 σε 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως λόγω της σύγκρουσης στην περιοχή.
  • Υπάρχει πιθανότητα περαιτέρω μειώσεων παραγωγής από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία λόγω γεμάτων αποθηκευτικών δυνατοτήτων.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την άνοδο των τιμών ως «μικρό τίμημα» για την ασφάλεια, προβλέποντας υποχώρηση μόλις εξαλειφθεί η πυρηνική απειλή από το Ιράν.
Snapshot powered by AI

Ιστορικές διαστάσεις λαμβάνει η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, με τις αγορές να καταγράφουν τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από το 2020, καθώς συνεχίζεται η ξέφρενη ανοδική πορεία στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από τις αγορές, τα συμβόλαια Brent παράδοσης Απριλίου διαμορφώνονταν στα 114,021 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο 22,92% (+21,249 δολάρια), ενώ σε μηνιαία βάση η αύξηση φτάνει το 67,88% και σε ετήσια το 66,71%.

brent-517.jpg

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια αμερικανικού αργού WTI (Crude Oil) παράδοσης Απριλίου διαπραγματεύονταν στα 112,976 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας ημερήσια άνοδο 24,29% (+22,076 δολάρια). Σε μηνιαία βάση η αύξηση ανέρχεται στο 77,40%, ενώ σε ετήσια στο 71,84%.

wti-517.jpg

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI κατέγραψαν τα ξημερώματα της Δευτέρας εντυπωσιακή άνοδο, φτάνοντας έως και το 31%, πριν περιορίσουν μέρος των κερδών και διαμορφωθούν πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι, με ημερήσια άνοδο άνω του 22%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Απρίλιο του 2020 και για τα υψηλότερα επίπεδα τιμών από τον Ιούνιο του 2022, μετά και το ράλι 35,6% που είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα.

Οι λόγοι πίσω από την εκρηκτική άνοδο

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις αναταράξεις στην παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, μετά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, που έχουν επηρεάσει την παραγωγή και τις εξαγωγές ενέργειας στην περιοχή.

Στο Ιράκ, η παραγωγή από τα τρία βασικά πετρελαϊκά κοιτάσματα του νότου έχει μειωθεί κατά περίπου 70%, στα 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, από 4,3 εκατομμύρια πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με αξιωματούχους του κλάδου.

Το Κουβέιτ, πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός του OPEC, ξεκίνησε επίσης να μειώνει την παραγωγή από το Σάββατο και κήρυξε force majeure, επικαλούμενο τις εξελίξεις στην περιοχή.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν τις περικοπές στην παραγωγή LNG από το Κατάρ την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την πίεση στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Την ίδια ώρα, αναλυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν και νέες μειώσεις παραγωγής από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, καθώς οι δυνατότητες αποθήκευσης πετρελαίου πλησιάζουν τα ανώτατα επίπεδα.

Τραμπ: «Μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη» η άνοδος του πετρελαίου

Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «πολύ μικρό τίμημα» μπροστά στην ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου.

trtruth83.jpg

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν γρήγορα μόλις «εξαλειφθεί η πυρηνική απειλή του Ιράν», προσθέτοντας ότι μόνο «ανόητοι θα πίστευαν το αντίθετο».

