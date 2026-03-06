Ο πόλεμος στο Ιράν και η οικονομία: Σχέδιο για fuel pass και πλαφόν στην τιμή της βενζίνης

Συνεργάτες του πρωθυπουργού τονίζουν πως η κυβέρνηση έχει έτοιμα όλα τα απαραίτητα εργαλεία

Δημήτρης Κοτταρίδης

Ο πόλεμος στο Ιράν και η οικονομία: Σχέδιο για fuel pass και πλαφόν στην τιμή της βενζίνης
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην εκτίμηση πως στην παρούσα φάση δεν έχουν δημιουργηθεί συνθήκες κρίσης στην ελληνική οικονομία έχουν καταλήξει στη Μέγαρο Μαξίμου, από την άλλη όμως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού τονίζουν πως η κυβέρνηση έχει έτοιμα όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να μετριαστούν οι όποιες επιπτώσεις προκύψουν επαναλαμβάνοντας πως η οικονομία μας είναι σταθερή και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Όπως λένε, μάλιστα, τα σενάρια αυτά μπορεί να μην χρειαστεί να υλοποιηθούν καν αν η κατάσταση στην οικονομία δεν «ξεφύγει». Όσον αφορά την ενέργεια τονίζουν πως το φυσικό αέριο έφτασε από τα περίπου 30 ευρώ η κιλοβατώρα στα 50, πιάνοντας την τιμή δηλαδή όπου βρισκόταν πέρσι τέτοια εποχή. Υπενθυμίζουν μάλιστα πως την περίοδο της μεγάλης ενεργειακής κρίσης με τον πόλεμο στην Ουκρανία το αέριο είχε φτάσει και τα 300 ευρώ η κιλοβατώρα.

Έτοιμα τα εργαλεία αντιμετώπισης των επιπτώσεων - Ακόμη και πλαφόν στη βενζίνη

Σχετικά με την τιμή της βενζίνης αν και θεωρούν βέβαιο πως αυτή θα αυξηθεί, δεν πιστεύουν πως το πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Σε κάθε περίπτωση μιλώντας στο Newsbomb επισημαίνουν πως, όπως και κατά το παρελθόν όταν χρειάστηκε, η κυβέρνηση έχει έτοιμα τα απαραίτητα εργαλεία όπως είναι ένα πιθανό πλαφόν στη τιμή της βενζίνης, τo fuel pass αλλά και μια έκτακτη ενίσχυση στις κοινωνικές ομάδες που θα πληγούν περισσότερο. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό, ότι στον τρέχοντα προϋπολογισμό έχουν εξεταστεί σενάρια με την τιμή στο πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 ευρώ το βαρέλι.

Όσον αφορά τις ενδεχόμενες αυξήσεις σε προϊόντα στην αγορά, ήδη η νέα αρχή που είναι αρμόδια για την προστασία του καταναλωτή βρίσκεται στην αγορά πραγματοποιώντας σαρωτικούς ελέγχους.

Σε εξέλιξη ο επαναπατρισμός

Πέραν της οικονομίας, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό των χιλιάδων Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή που πλήττεται και επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ήδη χθες επέστρεψαν στην Αθήνα πάνω από 300 άτομα ενώ ο αριθμός αυτός θα ανεβαίνει όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Την ερχόμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί, αν τελικά αυτή πραγματοποιηθεί, στη συνάντηση που προετοιμάζει ο Εμανουέλ Μακρόν με αφορμή το νέο δόγμα της πυρηνικής αποτροπής. Η Ελλάδα δηλώνει παρούσα μαζί με άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία, την Πολωνία, το Βέλγιο, τη Σουηδία και τη Βρετανία, σε αυτό το νέο σχεδιασμό που θα επιτρέπει σε τρίτες χώρες να συμμετάσχουν σε ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής, κάτι που πάντως αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη συζήτηση αλλά και αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας μας.

Παράλληλα με όλα αυτά, στη ΝΔ συνεχίζουν τις προετοιμασίες για το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από τις 15-17 Μαϊου στην Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το επόμενο Σάββατο να δίνει το παρόν στο προσυνέδριο της Λάρισας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Χάος στη Μέση Ανατολή: Σειρήνες ξανά στην Κύπρο - Στην «επόμενη φάση» η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ - Υπό πίεση το Ιράν

10:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πόλεμος στο Ιράν και η οικονομία: Σχέδιο για πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και fuel pass έχει έτοιμο η κυβέρνηση

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Economist: «Ένας πόλεμος χωρίς στρατηγική στο Ιράν – Κινδυνεύει να οδηγήσει σε χάος»

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για φωτογραφίες Καισαριανής: «Ένιωσα συγκίνηση, ρίγος αλλά και υπερηφάνεια»

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «πολύ όμορφη» serial killer ρωτούσε το ChatGPT για τις θανατηφόρες δόσεις - Ο φίλος «πειραματόζωο»

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ηχούν και πάλι οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάπιε ηρωίνη για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο σε μπλόκο - Νοσηλεύεται φρουρούμενος

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας 14χρονης που είδε 2.000 posts αυτοκτονίας πριν πεθάνει: «Μην κλείσετε τα social media»

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της Σουηδίας στους πολίτες της: «Κρατήστε μετρητά στα σπίτια σας»

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Η ευρωπαϊκή «ασπίδα» γύρω από την Κύπρο – 5 φρεγάτες, ένα αντιτορπιλικό και μαχητικά F-16V Viper

09:48ΚΟΣΜΟΣ

O «πύραυλος cruise των φτωχών»: Τι είναι τα ιρανικά drone Shahed που αλλάζουν τα δεδομένα στους σύγχρονους πολέμους

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Κάποιοι κατευθυνόμενοι από το Ιράν ήθελαν να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιους στόχους ενδιαφέροντος άλλων χωρών»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Αναβάθμιση λογισμικού σε 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα

09:37ΦΑΡΜΑΚΟ

Επιτάχυνση της μεταφοράς φαρμάκων στη λίστα των ΜΗΣΥΦΑ ζήτησε από τον Γεωργιάδη ο ΕΦΕΧ

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν κόστισε στην Ουάσινγκτον 3,7 δισ. δολάρια τις πρώτες 100 ώρες

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή στο Μπαλί: Διαμέλισαν και πέταξαν στη θάλασσα τον Ουκρανό γόνο - Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: «Σήμερα σε χτυπάει, αύριο θα γίνει κάτι χειρότερο, σκέψου τον εαυτό σου» - Το προφητικό μήνυμα στη Νεκταρία πριν τη δολοφονία

09:25ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Καστελλόριζο

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Περιοδικό Time: Το εξώφυλλο για τους πολέμους του Τραμπ - «Κάντε το Ιράν μεγάλο ξανά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ηχούν και πάλι οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Χάος στη Μέση Ανατολή: Σειρήνες ξανά στην Κύπρο - Στην «επόμενη φάση» η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ - Υπό πίεση το Ιράν

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: «Σήμερα σε χτυπάει, αύριο θα γίνει κάτι χειρότερο, σκέψου τον εαυτό σου» - Το προφητικό μήνυμα στη Νεκταρία πριν τη δολοφονία

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Η συγκλονιστική απολογία του17χρονου - «Με έλεγε μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη...»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «πολύ όμορφη» serial killer ρωτούσε το ChatGPT για τις θανατηφόρες δόσεις - Ο φίλος «πειραματόζωο»

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Η ευρωπαϊκή «ασπίδα» γύρω από την Κύπρο – 5 φρεγάτες, ένα αντιτορπιλικό και μαχητικά F-16V Viper

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της Σουηδίας στους πολίτες της: «Κρατήστε μετρητά στα σπίτια σας»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Οι υψωμένες γροθιές πριν τις ριπές, η σφαίρα και οι άλλες άγνωστες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 - Γιατί φόρεσαν καθαρά ρούχα πριν το τέλος

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

08:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με το πιστόλι στον κρόταφο η εθνική γυναικών του Ιράν - Η άρνηση του εθνικού ύμνου και η «επιστροφή» με στρατιωτικό χαιρετισμό

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή στο Μπαλί: Διαμέλισαν και πέταξαν στη θάλασσα τον Ουκρανό γόνο - Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας 14χρονης που είδε 2.000 posts αυτοκτονίας πριν πεθάνει: «Μην κλείσετε τα social media»

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ υποδέχθηκε τον Μέσι στον Λευκό Οίκο: «Δεν ήξερα ότι θα έρθει» – Η αναφορά στον Ρονάλντο που «πάγωσε» τον Αργεντίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ