Ο πόλεμος στο Ιράν και η οικονομία: Σχέδιο για fuel pass και πλαφόν στην τιμή της βενζίνης

Στην εκτίμηση πως στην παρούσα φάση δεν έχουν δημιουργηθεί συνθήκες κρίσης στην ελληνική οικονομία έχουν καταλήξει στη Μέγαρο Μαξίμου, από την άλλη όμως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού τονίζουν πως η κυβέρνηση έχει έτοιμα όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να μετριαστούν οι όποιες επιπτώσεις προκύψουν επαναλαμβάνοντας πως η οικονομία μας είναι σταθερή και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Όπως λένε, μάλιστα, τα σενάρια αυτά μπορεί να μην χρειαστεί να υλοποιηθούν καν αν η κατάσταση στην οικονομία δεν «ξεφύγει». Όσον αφορά την ενέργεια τονίζουν πως το φυσικό αέριο έφτασε από τα περίπου 30 ευρώ η κιλοβατώρα στα 50, πιάνοντας την τιμή δηλαδή όπου βρισκόταν πέρσι τέτοια εποχή. Υπενθυμίζουν μάλιστα πως την περίοδο της μεγάλης ενεργειακής κρίσης με τον πόλεμο στην Ουκρανία το αέριο είχε φτάσει και τα 300 ευρώ η κιλοβατώρα.

Έτοιμα τα εργαλεία αντιμετώπισης των επιπτώσεων - Ακόμη και πλαφόν στη βενζίνη

Σχετικά με την τιμή της βενζίνης αν και θεωρούν βέβαιο πως αυτή θα αυξηθεί, δεν πιστεύουν πως το πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Σε κάθε περίπτωση μιλώντας στο Newsbomb επισημαίνουν πως, όπως και κατά το παρελθόν όταν χρειάστηκε, η κυβέρνηση έχει έτοιμα τα απαραίτητα εργαλεία όπως είναι ένα πιθανό πλαφόν στη τιμή της βενζίνης, τo fuel pass αλλά και μια έκτακτη ενίσχυση στις κοινωνικές ομάδες που θα πληγούν περισσότερο. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό, ότι στον τρέχοντα προϋπολογισμό έχουν εξεταστεί σενάρια με την τιμή στο πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 ευρώ το βαρέλι.

Όσον αφορά τις ενδεχόμενες αυξήσεις σε προϊόντα στην αγορά, ήδη η νέα αρχή που είναι αρμόδια για την προστασία του καταναλωτή βρίσκεται στην αγορά πραγματοποιώντας σαρωτικούς ελέγχους.

Σε εξέλιξη ο επαναπατρισμός

Πέραν της οικονομίας, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό των χιλιάδων Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή που πλήττεται και επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ήδη χθες επέστρεψαν στην Αθήνα πάνω από 300 άτομα ενώ ο αριθμός αυτός θα ανεβαίνει όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Την ερχόμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί, αν τελικά αυτή πραγματοποιηθεί, στη συνάντηση που προετοιμάζει ο Εμανουέλ Μακρόν με αφορμή το νέο δόγμα της πυρηνικής αποτροπής. Η Ελλάδα δηλώνει παρούσα μαζί με άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία, την Πολωνία, το Βέλγιο, τη Σουηδία και τη Βρετανία, σε αυτό το νέο σχεδιασμό που θα επιτρέπει σε τρίτες χώρες να συμμετάσχουν σε ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής, κάτι που πάντως αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη συζήτηση αλλά και αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας μας.

Παράλληλα με όλα αυτά, στη ΝΔ συνεχίζουν τις προετοιμασίες για το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από τις 15-17 Μαϊου στην Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το επόμενο Σάββατο να δίνει το παρόν στο προσυνέδριο της Λάρισας.

Διαβάστε επίσης