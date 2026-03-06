Βίντεο από τη διάσωση Ιρανών ναυτικών στη Σρι Λάνκα - Αμερικανικό υποβρύχιο τορπίλισε το πλοίο τους

Το ναυτικό της Σρι Λάνκα έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν την επιχείρηση διάσωσης των μελών του πληρώματος του ιρανικού πλοίου που δέχθηκε επίθεση από αμερικανικό υποβρύχιο σε διεθνή ύδατα.

New video released by the Sri Lankan navy shows Iranian sailors being rescued after a US submarine attack sank their ship in international waters. pic.twitter.com/LnbsLxlMWB — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 6, 2026

Η Σρι Λάνκα παρενέβη για να διασώσει και να βοηθήσει περισσότερους από 200 Ιρανούς ναυτικούς, μετά τη βύθιση του ιρανικού πολεμικού πλοίου IRIS Dena στα ανοικτά των ακτών της την Τετάρτη. Από το χτύπημα 87 ναυτικοί σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν.

Το χτύπημα σηματοδότησε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τις οποίες ένα υποβρύχιο βύθισε ένα πολεμικό πλοίο επιφανείας και υπογράμμισε το διευρυνόμενο πεδίο του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Λίγο αργότερα, ένα δεύτερο ιρανικό σκάφος, το IRIS Bushehr, ζήτησε βοήθεια ενώ βρισκόταν κοντά στα ύδατα της Σρι Λάνκα.

Μετά από διαβουλελυσεις μεταξύ των κρατικών αρχών, των διπλωματικών αποστολών και του καπετάνιου του σκάφους. Συνολικά 208 μέλη του πληρώματος παραδόθηκαν στην κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με το NewsFirst στις 5 Μαρτίου.

Ο Πρόεδρος της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι ως ουδέτερο κράτος, η χώρα πρέπει να χειρίζεται τέτοιες καταστάσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και συγκεκριμένα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.

Περιέγραψε την κατάσταση ως ασυνήθιστη επειδή το σκάφος ανήκει σε ένα κράτος που εμπλέκεται σε μια συνεχιζόμενη κατάσταση. Κατά συνέπεια, οι αρχές υποχρεούνται να ενεργούν αυστηρά στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων.