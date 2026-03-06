Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πλέξιγκλας στο ΣΕΦ πίσω από τον «πράσινο» πάγκο

Στον Ολυμπιακό, επειδή έχουν ζήσει πολλά στο ΣΕΦ σε παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, έχουν πάρει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποφύγουν να συμβεί το παραμικρό, πριν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα με τους «πράσινους».

Ένα από τα μέτρα αυτά ήταν και η τοποθέτηση πλέξιγκλας πίσω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων προκειμένου να αποφευχθεί το... παραμικρό προς τα μέλη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

