ΓΑΔΑ: Σουδανός με ποινικό παρελθόν ο άνδρας που απειλούσε με χειροβομβίδα να ανατιναχθεί

Ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποιήθηκε στις τρεις χειροβομβίδες που εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του ο αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα μετά από αιφνιδιαστική επέμβαση τριών αστυνομικών έξω από ΓΑΔΑ, όπου απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά.

Η ελεγχόμενη έκρηξη έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από σχετικό πρωτόκολλο αφού πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εξέτασαν τα υπολείμματα διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πρόκειται για αληθινές και λειτουργικές χειροβομβίδες.

Όσον αφορά τον δράστη, όπως έγινε γνωστό πρόκειται για υπήκοο Σουδάν, ηλικίας 48 ετών, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, ενώ μαζί του είχε και ένα πρόσφατο αποφυλακιστήριο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 48χρονος που κρατούσε στο χέρι μια χειροβομβίδαπλησίασε τον σκοπό της ΓΑΔΑ και του είπε ότι είχε πάνω του εκρηκτικά. Αμέσως σήμανε συναγερμός και αφού ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς διαπιστώθηκε ότι στο σακίδιο πλάτης που έφερε είχε ακόμη δύο χειροβομβίδες.

Ο 48χρονος μετά την δέσμευση του, οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. όπου εξετάζεται.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας διακόπηκε προς στιγμήν έως ότου λήξει το συμβάν και πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

