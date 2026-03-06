Συναγερμός στη ΓΑΔΑ: Άνδρας απειλεί να ανατιναχτεί
Ο άνδρας βρίσκεται μπροστά από τη ΓΑΔΑ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός έχει σημάνει το απόγευμα της Παρασκευής στις αρχές, καθώς άνδρας βρίσκεται αυτή την ώρα μπροστά από τη σκοπιά στη ΓΑΔΑ, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, απειλώντας ότι έχει εκρηκτικά και θα ανατιναχτεί στον αέρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είναι αλλοδαπός.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13 Μαρτίου
18:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ροδόπη: Δέκα νέα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων
06:28 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα οι Β' Χαιρετισμοί της Παναγίας
13:38 ∙ LIFESTYLE