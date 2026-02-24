Τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Πατίνι συγκρούστηκε με ΙΧ

Snapshot Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μεταξύ Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου και πατινιού.

Η σύγκρουση συνέβη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων, στο ύψος της οδού Βραΐλα.

Η κατάσταση θα αποκατασταθεί πλήρως μετά την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Snapshot powered by AI

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/02), στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, το περιστατικό αφορά σύγκρουση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου με πατίνι, στο ύψος της οδού Βραΐλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Στο σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.